https://ria.ru/20241024/spetsnaz-1979705866.html

Спецназ "Днепр" отрабатывает приемы форсирования водной преграды

Спецназ "Днепр" отрабатывает приемы форсирования водной преграды - РИА Новости, 24.10.2024

Спецназ "Днепр" отрабатывает приемы форсирования водной преграды

Военный спецназ группировки войск "Днепр" отрабатывает приемы форсирования водной преграды и штурма укреплений противника, за подготовкой бойцов в День... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T04:13

2024-10-24T04:13

2024-10-24T04:13

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956488581_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_9747f223529d5a6bbe6880f21961b3ba.jpg

ГЕНИЧЕСК, 24 окт - РИА Новости. Военный спецназ группировки войск "Днепр" отрабатывает приемы форсирования водной преграды и штурма укреплений противника, за подготовкой бойцов в День подразделений специального назначения России наблюдал корреспондент РИА Новости. "Рабочая (обстановка), как обычно… Наблюдение, обнаружение, уничтожение…", - сказал РИА Новости снайпер-спецназовец группировки "Днепр" с позывным "Черный". По словам бойцов, группировка сейчас полностью контролирует левый берег Херсонской области и острова в пойме Днепра. "Спокойная, относительно, обстановка. Для этого все и делаем. Положительная динамика однозначно. Конкретно на нашем участке мы все поставленные цели выполняем. Противника давим там, где он появляется… Под кем острова находятся? Ну большую территорию мы уже, конечно, держим", - сказал агентству спецназовец-разведчик с позывным "Матрос". По словам военного, когда диверсанты ВСУ пытаются высадится на островах спецназ группировки "Днепр" оперативно отражает и купирует все подобные вылазки. Боевая выучка и оснащение армейских российских спецподразделений позволяет решать любые задачи в зоне СВО, несмотря на поставленное врагу вооружение производства стран-членов блока НАТО. "Из последнего гранатомет был польский затрофеен", - сообщил "Матрос". Военные отмечают, что участие иностранных наемников и инструкторов никак не повлияло на качество подготовки войск противника, которое оставляет желать лучшего. Единственный вид вооружений, который развивается у киевского режима - это беспилотники. "("Дрон Баба-Яга") летает на их Старлинках, ничем не глушится. Ее возможно сбить только стрелковым огнем… Стрелковым огнем сбиваем, уничтожаем. Еще некоторые случаи были - FPV сбивали. С тепловизионными прицелами FPV - ими сбивали "Бабу-Ягу". Таранили в общем", - рассказал спецназовец "Матрос". День подразделений специального назначения (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". 24 октября 1950 года вышла директива военного министра СССР о создании отдельных рот специального назначения, одной из главных задач которых стало обнаружение и уничтожение ядерного оружия и средств его доставки.

https://ria.ru/20240713/obespechenie-1959377641.html

https://ria.ru/20240623/artilleriya-1954808637.html

https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977428394.html

россия

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, нато