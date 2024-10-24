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Спецназ "Днепр" отрабатывает приемы форсирования водной преграды - РИА Новости, 24.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:13 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/spetsnaz-1979705866.html
Спецназ "Днепр" отрабатывает приемы форсирования водной преграды
Спецназ "Днепр" отрабатывает приемы форсирования водной преграды - РИА Новости, 24.10.2024
Спецназ "Днепр" отрабатывает приемы форсирования водной преграды
Военный спецназ группировки войск "Днепр" отрабатывает приемы форсирования водной преграды и штурма укреплений противника, за подготовкой бойцов в День... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T04:13
2024-10-24T04:13
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
нато
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ГЕНИЧЕСК, 24 окт - РИА Новости. Военный спецназ группировки войск "Днепр" отрабатывает приемы форсирования водной преграды и штурма укреплений противника, за подготовкой бойцов в День подразделений специального назначения России наблюдал корреспондент РИА Новости. "Рабочая (обстановка), как обычно… Наблюдение, обнаружение, уничтожение…", - сказал РИА Новости снайпер-спецназовец группировки "Днепр" с позывным "Черный". По словам бойцов, группировка сейчас полностью контролирует левый берег Херсонской области и острова в пойме Днепра. "Спокойная, относительно, обстановка. Для этого все и делаем. Положительная динамика однозначно. Конкретно на нашем участке мы все поставленные цели выполняем. Противника давим там, где он появляется… Под кем острова находятся? Ну большую территорию мы уже, конечно, держим", - сказал агентству спецназовец-разведчик с позывным "Матрос". По словам военного, когда диверсанты ВСУ пытаются высадится на островах спецназ группировки "Днепр" оперативно отражает и купирует все подобные вылазки. Боевая выучка и оснащение армейских российских спецподразделений позволяет решать любые задачи в зоне СВО, несмотря на поставленное врагу вооружение производства стран-членов блока НАТО. "Из последнего гранатомет был польский затрофеен", - сообщил "Матрос". Военные отмечают, что участие иностранных наемников и инструкторов никак не повлияло на качество подготовки войск противника, которое оставляет желать лучшего. Единственный вид вооружений, который развивается у киевского режима - это беспилотники. "("Дрон Баба-Яга") летает на их Старлинках, ничем не глушится. Ее возможно сбить только стрелковым огнем… Стрелковым огнем сбиваем, уничтожаем. Еще некоторые случаи были - FPV сбивали. С тепловизионными прицелами FPV - ими сбивали "Бабу-Ягу". Таранили в общем", - рассказал спецназовец "Матрос". День подразделений специального назначения (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". 24 октября 1950 года вышла директива военного министра СССР о создании отдельных рот специального назначения, одной из главных задач которых стало обнаружение и уничтожение ядерного оружия и средств его доставки.
https://ria.ru/20240713/obespechenie-1959377641.html
https://ria.ru/20240623/artilleriya-1954808637.html
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россия
херсонская область
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россия, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины, НАТО
Спецназ "Днепр" отрабатывает приемы форсирования водной преграды

Военный спецназ "Днепра" готовят к форсированию реки и штурму укрепов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 24 окт - РИА Новости. Военный спецназ группировки войск "Днепр" отрабатывает приемы форсирования водной преграды и штурма укреплений противника, за подготовкой бойцов в День подразделений специального назначения России наблюдал корреспондент РИА Новости.
"Рабочая (обстановка), как обычно… Наблюдение, обнаружение, уничтожение…", - сказал РИА Новости снайпер-спецназовец группировки "Днепр" с позывным "Черный".
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По словам бойцов, группировка сейчас полностью контролирует левый берег Херсонской области и острова в пойме Днепра.
"Спокойная, относительно, обстановка. Для этого все и делаем. Положительная динамика однозначно. Конкретно на нашем участке мы все поставленные цели выполняем. Противника давим там, где он появляется… Под кем острова находятся? Ну большую территорию мы уже, конечно, держим", - сказал агентству спецназовец-разведчик с позывным "Матрос".
По словам военного, когда диверсанты ВСУ пытаются высадится на островах спецназ группировки "Днепр" оперативно отражает и купирует все подобные вылазки. Боевая выучка и оснащение армейских российских спецподразделений позволяет решать любые задачи в зоне СВО, несмотря на поставленное врагу вооружение производства стран-членов блока НАТО.
"Из последнего гранатомет был польский затрофеен", - сообщил "Матрос".
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Военные отмечают, что участие иностранных наемников и инструкторов никак не повлияло на качество подготовки войск противника, которое оставляет желать лучшего. Единственный вид вооружений, который развивается у киевского режима - это беспилотники.
"("Дрон Баба-Яга") летает на их Старлинках, ничем не глушится. Ее возможно сбить только стрелковым огнем… Стрелковым огнем сбиваем, уничтожаем. Еще некоторые случаи были - FPV сбивали. С тепловизионными прицелами FPV - ими сбивали "Бабу-Ягу". Таранили в общем", - рассказал спецназовец "Матрос".
День подразделений специального назначения (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". 24 октября 1950 года вышла директива военного министра СССР о создании отдельных рот специального назначения, одной из главных задач которых стало обнаружение и уничтожение ядерного оружия и средств его доставки.
Тренировка штурмовиков группировки Днепр - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Штурмовики группировки "Днепр" готовятся к форсированию водной преграды
10 октября, 16:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьДнепр (город)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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