https://ria.ru/20241024/sotrudnichestvo-1979872039.html

Архангельская область расширяет сотрудничество с Китаем

Архангельская область расширяет сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 24.10.2024

Архангельская область расширяет сотрудничество с Китаем

Архангельская область и китайская провинция Ляонин договорились о начале работы над созданием соглашения о сотрудничестве регионов, в том числе речь идет о... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:10

2024-10-24T18:10

2024-10-24T18:10

архангельская область

архангельская область

ляонин

китай

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 24 окт – РИА Новости. Архангельская область и китайская провинция Ляонин договорились о начале работы над созданием соглашения о сотрудничестве регионов, в том числе речь идет о совместной работе в области судостроения и производства оборудования, науки и образования, культуры и туризма, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. Делегация Архангельской области в четверг прибыла в столицу китайской провинции Ляонин город Шэньян, где в эти дни проходит Российско-Китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Это вторая в 2024 году поездка делегации Архангельской области во главе с губернатором Александром Цыбульским в провинцию Ляонин. В мае руководство российского региона посетило контейнерный морской порт Далянь, который является основным каналом внешней торговли провинции Ляонин. Основной интерес делегации Архангельской области к провинции заключается в наращивании грузооборота с портами Китая. В четверг в ходе встречи с губернатором Архангельской области глава Народного правительства провинции Ляонин Ли Лэчен отметил, что сотрудничество двух регионов носит практический характер. "И хотя объем взаимной торговли у нас пока не очень большой, но он развивается быстрыми темпами, это показывают результаты сотрудничества за первые три квартала этого года", – сказал Ли Лэчен, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что у провинции Ляонин и Архангельской области есть большое пространство для дальнейшего развития сотрудничества. Интерес для китайской провинции представляет совместная работа в области судостроения и производства оборудования, науки и образования, культуры и туризма. Как сообщил в ходе встречи Цыбульский, на сегодняшний день Архангельская область не имеет официальных соглашений о межрегиональном сотрудничестве с провинциями Китая. "Думаю, что мы с вами могли бы положить начало новому этапу взаимодействия и приступить к разработке такого документа. Тем более что на уровне городов это уже происходит: в мае, во время нашего пребывания в Китае, был подписан меморандум о дружественных обменах между администрацией Архангельска и Народным правительством города Даляня", – сказал глава российского региона. Он добавил, что заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества подтверждается взаимными бизнес-миссиями и знакомством с возможностями регионов дружественных стран. В июне текущего года делегация Даляня во главе с заместителем мэра народного правительства Даляня Лэн Сюефэном посетила с однодневным визитом Архангельск, где китайские коллеги ознакомились с возможностями Архангельского морского торгового порта и рассмотрели перспективы сотрудничества в торгово-экономической и научно-образовательной сфере. Цыбульский пригласил представителей провинции Ляонин посетить Архангельскую область с более длительной бизнес-миссией с целью поиска потенциальных партнеров. По словам архангельского губернатора, КНР сегодня является одним из основных торговых партнеров Архангельской области, обеспечивая более 50% торгового оборота региона. А с запуском логистического маршрута "Арктический экспресс №1", соединяющего Москву и Архангельск с Китаем единым логистическим маршрутом по железной дороге и Северному морскому пути, перспективы наращивания объемов взаимной торговли существенно возрастают. В дальнейшем архангельские власти нацелены на количественное и качественное увеличение объемов экспорта и сейчас вместе с китайскими партнерами приступают к планированию взаимных судозаходов на навигацию 2025 года. Глава Архангельской области отметил, что в регионе крайне заинтересованы в использовании возможностей порта Далянь провинции Ляонин для регулярных контейнерных перевозок, так как его специализация и технологические возможности схожи с портом Архангельск. Архангельскую область также интересует создание совместных производств. Речь шла о производстве комплексов по изготовлению специализированного контейнерного оборудования и сервисных центров по его обслуживанию, строительных материалов на основе общераспространенных полезных ископаемых, универсальных сборно-разборных модулей, так называемых транспаков, используемых для монтажа мобильных сооружений, комплексов по сборке автомобилей и техники.

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https://ria.ru/20241015/severalmaz-1978204770.html

https://ria.ru/20241014/tsybulskiy-1978033653.html

архангельская область

ляонин

китай

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архангельская область, ляонин, китай, александр цыбульский