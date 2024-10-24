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США поставили Тайваню военное снаряжение с плесенью, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2024
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14:49 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/snaryazhenie-1979814710.html
США поставили Тайваню военное снаряжение с плесенью, пишут СМИ
США поставили Тайваню военное снаряжение с плесенью, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2024
США поставили Тайваню военное снаряжение с плесенью, пишут СМИ
Американский сенатор от штата Айова Джони Эрнст раскритиковала Пентагон за отправку на Тайвань заплесневевшего военного снаряжения и потребовала от главы... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:49
2024-10-24T14:49
в мире
тайвань
сша
ллойд остин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Американский сенатор от штата Айова Джони Эрнст раскритиковала Пентагон за отправку на Тайвань заплесневевшего военного снаряжения и потребовала от главы минобороны США Ллойда Остина объяснений, сообщает газета New York Post. "Сенатор Джони Эрнст обрушилась на Пентагон с резкой критикой из-за поставок заплесневевших пластин для бронежилетов, а также покрытых плесенью тактических жилетов и другого некачественного снаряжения на Тайвань в прошлом году, когда Тайпей потратил недели на то, чтобы высушить и очистить его. Эрнст, республиканка от Айовы, в среду составила письмо главе Пентагона Ллойду Остину, ругаясь на "постыдное фиаско" и требуя ответов, почему "некачественное военное снаряжение" было отправлено на Тайвань", - пишет издание. В комментарии газете республиканка заявила о том, что отправка некачественного снаряжения является примером того, как действующая администрация "подорвала доверие к США по всему миру". Как отмечает издание, речь идет о поставке более 3 тысяч пластин для бронежилетов, 500 влажных и плесневелых тактических жилетов, а также 120 поддонов для транспортировки грузов, которые были повреждены из-за попадания воды. Ранее в МИД КНР отмечали, что продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, "нарушает международное право и основные нормы международных отношений". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20241015/tayvan-1978011529.html
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в мире, тайвань, сша, ллойд остин
В мире, Тайвань, США, Ллойд Остин
США поставили Тайваню военное снаряжение с плесенью, пишут СМИ

NYP: сенатор раскритиковала Пентагон за поставку Тайваню снаряжения с плесенью

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Американский сенатор от штата Айова Джони Эрнст раскритиковала Пентагон за отправку на Тайвань заплесневевшего военного снаряжения и потребовала от главы минобороны США Ллойда Остина объяснений, сообщает газета New York Post.
"Сенатор Джони Эрнст обрушилась на Пентагон с резкой критикой из-за поставок заплесневевших пластин для бронежилетов, а также покрытых плесенью тактических жилетов и другого некачественного снаряжения на Тайвань в прошлом году, когда Тайпей потратил недели на то, чтобы высушить и очистить его. Эрнст, республиканка от Айовы, в среду составила письмо главе Пентагона Ллойду Остину, ругаясь на "постыдное фиаско" и требуя ответов, почему "некачественное военное снаряжение" было отправлено на Тайвань", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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В комментарии газете республиканка заявила о том, что отправка некачественного снаряжения является примером того, как действующая администрация "подорвала доверие к США по всему миру". Как отмечает издание, речь идет о поставке более 3 тысяч пластин для бронежилетов, 500 влажных и плесневелых тактических жилетов, а также 120 поддонов для транспортировки грузов, которые были повреждены из-за попадания воды.
Ранее в МИД КНР отмечали, что продажа США оружия Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, "нарушает международное право и основные нормы международных отношений".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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