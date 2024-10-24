https://ria.ru/20241024/skopin-1979817312.html
Рязанский губернатор посетил сосудистый центр в городе Скопин
Рязанский губернатор посетил сосудистый центр в городе Скопин - РИА Новости, 24.10.2024
Рязанский губернатор посетил сосудистый центр в городе Скопин
Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил открытый в августе региональный сосудистый центр в городе Скопин, оснащенный в рамках национального проекта... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:57
2024-10-24T14:57
2024-10-24T14:57
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РЯЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил открытый в августе региональный сосудистый центр в городе Скопин, оснащенный в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба правительства региона. "Губернатор Павел Малков посетил региональный сосудистый центр, который открылся в августе этого года и обслуживает жителей Скопина, Скопинского, Милославского, Александро-Невского, Пронского, Кораблинского, Сапожковского, Сараевского и Ухоловского районов, Ряжского муниципального округа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в центре оказывают помощь пациентам с острым коронарным синдромом. Для этого имеется все необходимое оборудование, в том числе современная ангиографическая операционная, оснащенная в рамках национального проекта "Здравоохранение". В зоне обслуживания центра находятся около 250 тысяч человек. "Жители теперь могут оперативно получать специализированную медпомощь, не выезжая в Рязань. Это позволяет спасать жизни при острых ситуациях, соблюдая "золотой час". Врачи проводят сложные операции, консультируясь со специалистами из ОКБ и РязГМУ. Уже провели более 40 операций", – написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Кроме того, уточняет пресс-служба, в селе Успенском губернатор ознакомился с ходом строительства завода по фракционированию плазмы крови ООО "Октафарма-Фармимэкс" и производственных корпусов для выпуска цитостатиков фармацевтического завода "Скопинфарм". Оно ведется в рамках специальных инвестиционных контрактов. Работа новых производственных площадок позволит сделать серьезный шаг в области импортозамещения в разрезе всей страны. Запуск объектов запланирован на 2026 и 2027 годы. В период до 2030 года будет создано порядка 1000 новых рабочих мест. Для приезжих сотрудников построено жилье – комплекс из 36 таун-хаусов. Кроме того, в 2026 году ООО "Скопинфарм" начинает строительство малоэтажного жилищного комплекса на 250 квартир при активном участии правительства Рязанской области и софинансировании со стороны в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241018/malkov-1978800270.html
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рязанская область, скопин, рязань, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Скопин, Рязань, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил открытый в августе региональный сосудистый центр в городе Скопин, оснащенный в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Павел Малков посетил региональный сосудистый центр, который открылся в августе этого года и обслуживает жителей Скопина, Скопинского, Милославского, Александро-Невского, Пронского, Кораблинского, Сапожковского, Сараевского и Ухоловского районов, Ряжского муниципального округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в центре оказывают помощь пациентам с острым коронарным синдромом. Для этого имеется все необходимое оборудование, в том числе современная ангиографическая операционная, оснащенная в рамках национального проекта "Здравоохранение". В зоне обслуживания центра находятся около 250 тысяч человек.
"Жители теперь могут оперативно получать специализированную медпомощь, не выезжая в Рязань
. Это позволяет спасать жизни при острых ситуациях, соблюдая "золотой час". Врачи проводят сложные операции, консультируясь со специалистами из ОКБ и РязГМУ. Уже провели более 40 операций", – написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
Кроме того, уточняет пресс-служба, в селе Успенском губернатор ознакомился с ходом строительства завода по фракционированию плазмы крови ООО "Октафарма-Фармимэкс" и производственных корпусов для выпуска цитостатиков фармацевтического завода "Скопинфарм". Оно ведется в рамках специальных инвестиционных контрактов. Работа новых производственных площадок позволит сделать серьезный шаг в области импортозамещения в разрезе всей страны.
Запуск объектов запланирован на 2026 и 2027 годы. В период до 2030 года будет создано порядка 1000 новых рабочих мест. Для приезжих сотрудников построено жилье – комплекс из 36 таун-хаусов. Кроме того, в 2026 году ООО "Скопинфарм" начинает строительство малоэтажного жилищного комплекса на 250 квартир при активном участии правительства Рязанской области и софинансировании со стороны в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий", подчеркивается в сообщении.