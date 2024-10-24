https://ria.ru/20241024/siriya-1979706828.html

Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Дамаске

Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Дамаске - РИА Новости, 24.10.2024

Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Дамаске

Здание в районе Кафр Сусе в Дамаске подверглось удару израильских ВВС, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T04:33

2024-10-24T04:33

2024-10-24T04:41

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БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Здание в районе Кафр Сусе в Дамаске подверглось удару израильских ВВС, сообщает сирийское государственное агентство САНА."По предварительным данным, в ходе израильской агрессии был нанесен удар по зданию в Кафр Сусе в Дамаске", - пишет агентство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дамаск (город), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024