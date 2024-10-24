https://ria.ru/20241024/siriya-1979706828.html
Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Дамаске
Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Дамаске - РИА Новости, 24.10.2024
Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Дамаске
Здание в районе Кафр Сусе в Дамаске подверглось удару израильских ВВС, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T04:33
2024-10-24T04:33
2024-10-24T04:41
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БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Здание в районе Кафр Сусе в Дамаске подверглось удару израильских ВВС, сообщает сирийское государственное агентство САНА."По предварительным данным, в ходе израильской агрессии был нанесен удар по зданию в Кафр Сусе в Дамаске", - пишет агентство.
https://ria.ru/20241023/nebenzya--1979691072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дамаск (город), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Дамаск (город), В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Дамаске
Израильские самолеты нанесли удар по зданию в районе Кафр Сусе в Дамаске