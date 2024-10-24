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Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Дамаске - РИА Новости, 24.10.2024
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04:33 24.10.2024 (обновлено: 04:41 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/siriya-1979706828.html
Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Дамаске
Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Дамаске - РИА Новости, 24.10.2024
Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Дамаске
Здание в районе Кафр Сусе в Дамаске подверглось удару израильских ВВС, сообщает сирийское государственное агентство САНА. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T04:33
2024-10-24T04:41
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БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Здание в районе Кафр Сусе в Дамаске подверглось удару израильских ВВС, сообщает сирийское государственное агентство САНА."По предварительным данным, в ходе израильской агрессии был нанесен удар по зданию в Кафр Сусе в Дамаске", - пишет агентство.
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дамаск (город), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Дамаск (город), В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские самолеты нанесли удар по зданию в Дамаске

Израильские самолеты нанесли удар по зданию в районе Кафр Сусе в Дамаске

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Мечеть Омейядов в Дамаске. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Здание в районе Кафр Сусе в Дамаске подверглось удару израильских ВВС, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
"По предварительным данным, в ходе израильской агрессии был нанесен удар по зданию в Кафр Сусе в Дамаске", - пишет агентство.
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Дамаск (город)В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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