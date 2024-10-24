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В Сирии при израильских ударах по Дамаску погиб военный - РИА Новости, 24.10.2024
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05:49 24.10.2024 (обновлено: 05:54 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/sirija-1979710520.html
В Сирии при израильских ударах по Дамаску погиб военный
В Сирии при израильских ударах по Дамаску погиб военный - РИА Новости, 24.10.2024
В Сирии при израильских ударах по Дамаску погиб военный
Один сирийский военный погиб, семеро пострадали в результате израильских ударов по Дамаску и Хомсу, передает агентство Reuters со ссылкой на министерство... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:49
2024-10-24T05:54
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сирия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один сирийский военный погиб, семеро пострадали в результате израильских ударов по Дамаску и Хомсу, передает агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Сирии. "Один солдат погиб, семеро пострадали в результате израильских ударов по Дамаску и Хомсу", — передает агентство. Ранее сирийские СМИ сообщили об израильских ударах по Дамаску и взрывах над сирийской столицей.
https://ria.ru/20240401/izrail-1937167731.html
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в мире, дамаск (город), хомс (город), сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Дамаск (город), Хомс (город), Сирия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Сирии при израильских ударах по Дамаску погиб военный

При израильских ударах по Дамаску и Хомсу погиб военный, семеро пострадали

© Фото : SANAДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один сирийский военный погиб, семеро пострадали в результате израильских ударов по Дамаску и Хомсу, передает агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Сирии.
"Один солдат погиб, семеро пострадали в результате израильских ударов по Дамаску и Хомсу", — передает агентство.
Ранее сирийские СМИ сообщили об израильских ударах по Дамаску и взрывах над сирийской столицей.
Место ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске. 1 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Израиль нанес удар по зданию в Дамаске
1 апреля, 17:22
 
В миреДамаск (город)Хомс (город)СирияОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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