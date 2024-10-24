https://ria.ru/20241024/sirija-1979710520.html
В Сирии при израильских ударах по Дамаску погиб военный
В Сирии при израильских ударах по Дамаску погиб военный - РИА Новости, 24.10.2024
В Сирии при израильских ударах по Дамаску погиб военный
Один сирийский военный погиб, семеро пострадали в результате израильских ударов по Дамаску и Хомсу, передает агентство Reuters со ссылкой на министерство... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:49
2024-10-24T05:49
2024-10-24T05:54
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один сирийский военный погиб, семеро пострадали в результате израильских ударов по Дамаску и Хомсу, передает агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Сирии. "Один солдат погиб, семеро пострадали в результате израильских ударов по Дамаску и Хомсу", — передает агентство. Ранее сирийские СМИ сообщили об израильских ударах по Дамаску и взрывах над сирийской столицей.
https://ria.ru/20240401/izrail-1937167731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), хомс (город), сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Дамаск (город), Хомс (город), Сирия, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Сирии при израильских ударах по Дамаску погиб военный
При израильских ударах по Дамаску и Хомсу погиб военный, семеро пострадали