https://ria.ru/20241024/sirija-1979710520.html

В Сирии при израильских ударах по Дамаску погиб военный

В Сирии при израильских ударах по Дамаску погиб военный - РИА Новости, 24.10.2024

В Сирии при израильских ударах по Дамаску погиб военный

Один сирийский военный погиб, семеро пострадали в результате израильских ударов по Дамаску и Хомсу, передает агентство Reuters со ссылкой на министерство... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T05:49

2024-10-24T05:49

2024-10-24T05:54

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один сирийский военный погиб, семеро пострадали в результате израильских ударов по Дамаску и Хомсу, передает агентство Reuters со ссылкой на министерство обороны Сирии. "Один солдат погиб, семеро пострадали в результате израильских ударов по Дамаску и Хомсу", — передает агентство. Ранее сирийские СМИ сообщили об израильских ударах по Дамаску и взрывах над сирийской столицей.

https://ria.ru/20240401/izrail-1937167731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дамаск (город), хомс (город), сирия, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024