https://ria.ru/20241024/shvetsiya--1979840043.html

Швеция намерена приостановить договор о двойном налогообложении с Россией

Швеция намерена приостановить договор о двойном налогообложении с Россией - РИА Новости, 24.10.2024

Швеция намерена приостановить договор о двойном налогообложении с Россией

Шведские власти намерены в феврале 2025 года приостановить действие соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения, которое уже было приостановлено... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:22

2024-10-24T16:22

2024-10-24T16:22

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Шведские власти намерены в феврале 2025 года приостановить действие соглашения с Россией об избежании двойного налогообложения, которое уже было приостановлено российской стороной, сообщает в четверг правительство Швеции. В связи с введением западными государствами санкций президент России Владимир Путин в августе 2023 года подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами, в число которых входит Швеция. "Сегодня правительство приняло решение о законопроекте, предлагающем приостановить закон о налоговом соглашении между Швецией и Россией... Приостановка означает, что Швеция прекратит применение соглашения до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении на сайте шведского правительства. Эта мера, как уточняется в сообщении, не означает, что соглашение расторгается и прекращает свое действие, применение соглашения может быть возобновлено в будущем. После одобрения законопроекта парламентом правительство Швеции планирует приостановить действие соглашения в феврале 2025 года.

https://ria.ru/20240524/rossiya-1948058917.html

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швеция, россия, владимир путин, в мире