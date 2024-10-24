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В Шебекино украинский дрон атаковал многоквартирный дом
В Шебекино украинский дрон атаковал многоквартирный дом - РИА Новости, 24.10.2024
В Шебекино украинский дрон атаковал многоквартирный дом
Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино, повреждено пять квартир, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:33
2024-10-24T15:33
2024-10-24T15:33
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Украинский дрон атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино, повреждено пять квартир, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Четыре населенных пункта атакованы дронами ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино дрон атаковал многоквартирный дом. В результате детонации повреждены фасад и остекление в пяти квартирах", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Графовка Шебекинского городского округа беспилотник нанес удар по сельскохозяйственному предприятию. "В Белгородском районе в поселке Октябрьский дрон-камикадзе ударил по легковому автомобилю… В селе Ясные Зори в результате атак двух дронов повреждены кровля социального объекта и стекла легкового автомобиля", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Шебекино украинский дрон атаковал многоквартирный дом
Гладков: ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино, повреждены пять квартир