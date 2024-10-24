https://ria.ru/20241024/sevastopol-1979698127.html
В Севастополе отменили ракетную опасность
В Севастополе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.10.2024
В Севастополе отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:38
2024-10-24T01:38
2024-10-24T01:38
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Отбой опасности по баллистике!", - написал он. Ракетную опасность объявили в 1.10 мск, отменили через 13 минут.
https://ria.ru/20241015/prigovor-1978067658.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили ракетную опасность
Развожаев: в Севастополе отменили ракетную опасность