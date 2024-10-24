https://ria.ru/20241024/sevastopol-1979698127.html

В Севастополе отменили ракетную опасность

В Севастополе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.10.2024

В Севастополе отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T01:38

2024-10-24T01:38

2024-10-24T01:38

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Отбой опасности по баллистике!", - написал он. Ракетную опасность объявили в 1.10 мск, отменили через 13 минут.

https://ria.ru/20241015/prigovor-1978067658.html

севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, михаил развожаев, безопасность