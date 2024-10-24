https://ria.ru/20241024/selidovo-1979920758.html
Появились первые панорамные кадры из Селидово, откуда отступают ВСУ
Появились первые панорамные кадры из Селидово, откуда отступают ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
Появились первые панорамные кадры из Селидово, откуда отступают ВСУ
Первые панорамные кадры города Селидово в ДНР, из жилых кварталов которого отступают ВСУ, оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:15
2024-10-24T21:15
2024-10-24T21:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горняк
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Первые панорамные кадры города Селидово в ДНР, из жилых кварталов которого отступают ВСУ, оказались в распоряжении РИА Новости.Как заявили агентству в силовых структурах ДНР, объективный контроль свидетельствует, что часть бойцов ВСУ спешно покидает окрестности населенного пункта, но очаги сопротивления остаются.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для охвата города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Город Селидово в ДНР, откуда отступают ВСУ
Город Селидово в ДНР, откуда отступают ВСУ.
2024-10-24T21:15
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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донецкая народная республика, горняк, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горняк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Появились первые панорамные кадры из Селидово, откуда отступают ВСУ
Появились первые панорамные кадры Селидово в ДНР, откуда отступают ВСУ