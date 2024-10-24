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Появились первые панорамные кадры из Селидово, откуда отступают ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:15 24.10.2024 (обновлено: 21:53 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/selidovo-1979920758.html
Появились первые панорамные кадры из Селидово, откуда отступают ВСУ
Появились первые панорамные кадры из Селидово, откуда отступают ВСУ - РИА Новости, 24.10.2024
Появились первые панорамные кадры из Селидово, откуда отступают ВСУ
Первые панорамные кадры города Селидово в ДНР, из жилых кварталов которого отступают ВСУ, оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T21:15
2024-10-24T21:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горняк
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Первые панорамные кадры города Селидово в ДНР, из жилых кварталов которого отступают ВСУ, оказались в распоряжении РИА Новости.Как заявили агентству в силовых структурах ДНР, объективный контроль свидетельствует, что часть бойцов ВСУ спешно покидает окрестности населенного пункта, но очаги сопротивления остаются.На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для охвата города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.
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Город Селидово в ДНР, откуда отступают ВСУ
Город Селидово в ДНР, откуда отступают ВСУ.
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донецкая народная республика, горняк, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горняк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Появились первые панорамные кадры из Селидово, откуда отступают ВСУ

Появились первые панорамные кадры Селидово в ДНР, откуда отступают ВСУ

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ДОНЕЦК, 24 окт — РИА Новости. Первые панорамные кадры города Селидово в ДНР, из жилых кварталов которого отступают ВСУ, оказались в распоряжении РИА Новости.
Как заявили агентству в силовых структурах ДНР, объективный контроль свидетельствует, что часть бойцов ВСУ спешно покидает окрестности населенного пункта, но очаги сопротивления остаются.

Селидово — город на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним для российских военных открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для ВСУ населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл кураховской группировки украинских войск.

На прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что есть все предпосылки для охвата города Селидово во время продвижения на Покровском направлении.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорнякДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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