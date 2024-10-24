https://ria.ru/20241024/rossija-1979755914.html
Путин заявил о стремлении стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке
Путин заявил о стремлении стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
Путин заявил о стремлении стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке
Россия стремится внести свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:29
2024-10-24T11:29
2024-10-24T11:29
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия стремится внести свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы всегда стремились внести свой весомый вклад в стабилизацию (ситуации) на Ближнем Востоке. Поэтому с самого начала эскалации вместе с членами БРИКС вместе с другими партнерами активно включились в усилия по урегулированию (конфликта)", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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в мире, россия, ближний восток, казань, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Ближний Восток, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин заявил о стремлении стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке
Путин: Россия стремится внести вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке