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Путин заявил о стремлении стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
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11:29 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/rossija-1979755914.html
Путин заявил о стремлении стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке
Путин заявил о стремлении стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
Путин заявил о стремлении стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке
Россия стремится внести свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:29
2024-10-24T11:29
в мире
россия
ближний восток
казань
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия стремится внести свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы всегда стремились внести свой весомый вклад в стабилизацию (ситуации) на Ближнем Востоке. Поэтому с самого начала эскалации вместе с членами БРИКС вместе с другими партнерами активно включились в усилия по урегулированию (конфликта)", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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в мире, россия, ближний восток, казань, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Ближний Восток, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин заявил о стремлении стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке

Путин: Россия стремится внести вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия стремится внести свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы всегда стремились внести свой весомый вклад в стабилизацию (ситуации) на Ближнем Востоке. Поэтому с самого начала эскалации вместе с членами БРИКС вместе с другими партнерами активно включились в усилия по урегулированию (конфликта)", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
 
В миреРоссияБлижний ВостокКазаньВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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