https://ria.ru/20241024/rossija-1979755914.html

Путин заявил о стремлении стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке

Путин заявил о стремлении стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024

Путин заявил о стремлении стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке

Россия стремится внести свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:29

2024-10-24T11:29

2024-10-24T11:29

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владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия стремится внести свой вклад в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы всегда стремились внести свой весомый вклад в стабилизацию (ситуации) на Ближнем Востоке. Поэтому с самого начала эскалации вместе с членами БРИКС вместе с другими партнерами активно включились в усилия по урегулированию (конфликта)", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

россия

ближний восток

казань

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