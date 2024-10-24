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Роскомнадзор рассказал о росте кибератак в 2024 году - РИА Новости, 24.10.2024
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13:39 24.10.2024 (обновлено: 13:44 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/roskomnadzor-1979792486.html
Роскомнадзор рассказал о росте кибератак в 2024 году
Роскомнадзор рассказал о росте кибератак в 2024 году - РИА Новости, 24.10.2024
Роскомнадзор рассказал о росте кибератак в 2024 году
Число фишинговых атак в России выросло более чем впятеро с начала года по сравнению с 2023 годом, на 425%, а количество DDoS-атак увеличилось на 70%, следует из РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:39
2024-10-24T13:44
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
технологии
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Число фишинговых атак в России выросло более чем впятеро с начала года по сравнению с 2023 годом, на 425%, а количество DDoS-атак увеличилось на 70%, следует из презентации директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) Сергея Хуторцева, представленной на форуме "Спектр-2024".Отмечается, что также выросло число блокировок центров вредоносного программного обеспечения: с 48 до 127 случаев.
https://ria.ru/20241007/kiberataka-1976826466.html
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Новости
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Технологии
Роскомнадзор рассказал о росте кибератак в 2024 году

Роскомнадзор: число фишинговых атак в 2024 году выросло более чем в пять раз

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Число фишинговых атак в России выросло более чем впятеро с начала года по сравнению с 2023 годом, на 425%, а количество DDoS-атак увеличилось на 70%, следует из презентации директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) Сергея Хуторцева, представленной на форуме "Спектр-2024".
Отмечается, что также выросло число блокировок центров вредоносного программного обеспечения: с 48 до 127 случаев.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
В Госдуме прокомментировали кибератаку на ВГТРК
7 октября, 17:44
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияТехнологии
 
 
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