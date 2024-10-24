https://ria.ru/20241024/roskomnadzor-1979792486.html

Роскомнадзор рассказал о росте кибератак в 2024 году

Роскомнадзор рассказал о росте кибератак в 2024 году - РИА Новости, 24.10.2024

Роскомнадзор рассказал о росте кибератак в 2024 году

Число фишинговых атак в России выросло более чем впятеро с начала года по сравнению с 2023 годом, на 425%, а количество DDoS-атак увеличилось на 70%, следует из РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:39

2024-10-24T13:39

2024-10-24T13:44

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

технологии

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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Число фишинговых атак в России выросло более чем впятеро с начала года по сравнению с 2023 годом, на 425%, а количество DDoS-атак увеличилось на 70%, следует из презентации директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора (РКН) Сергея Хуторцева, представленной на форуме "Спектр-2024".Отмечается, что также выросло число блокировок центров вредоносного программного обеспечения: с 48 до 127 случаев.

https://ria.ru/20241007/kiberataka-1976826466.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, технологии