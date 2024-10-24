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Более 60 тысяч градостроительных планов оформили на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 24.10.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:45 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/regportal-1979813197.html
Более 60 тысяч градостроительных планов оформили на регпортале Подмосковья
Более 60 тысяч градостроительных планов оформили на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 24.10.2024
Более 60 тысяч градостроительных планов оформили на регпортале Подмосковья
Онлайн-услугой по оформлению градостроительных планов воспользовались более 60 тысяч раз в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:45
2024-10-24T14:45
новости подмосковья
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Онлайн-услугой по оформлению градостроительных планов воспользовались более 60 тысяч раз в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. "На региональном портале обновили услугу по оформлению градостроительных планов. В рамках оптимизации стали доступны сервисы предпроверки и предзаполнения, что позволит исключить ошибки при заполнении заявления и сократить количество отказов", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что онлайн-услуга востребована среди жителей области: ею воспользовались более 60 тысяч раз с начала года. Новые умные сервисы автоматически проверяют кадастровый номер земельного участка, номер топографического плана, заполняют адрес земельного участка и указывают его площадь. Услуга предоставляется бесплатно в течение 14 рабочих дней.
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московская область (подмосковье), интернет
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Интернет

Более 60 тысяч градостроительных планов оформили на регпортале Подмосковья

© iStock.com / martin-dmИспользование онлайн-услуг со смартфона
Использование онлайн-услуг со смартфона - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© iStock.com / martin-dm
Использование онлайн-услуг со смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Онлайн-услугой по оформлению градостроительных планов воспользовались более 60 тысяч раз в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
"На региональном портале обновили услугу по оформлению градостроительных планов. В рамках оптимизации стали доступны сервисы предпроверки и предзаполнения, что позволит исключить ошибки при заполнении заявления и сократить количество отказов", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что онлайн-услуга востребована среди жителей области: ею воспользовались более 60 тысяч раз с начала года.
Новые умные сервисы автоматически проверяют кадастровый номер земельного участка, номер топографического плана, заполняют адрес земельного участка и указывают его площадь. Услуга предоставляется бесплатно в течение 14 рабочих дней.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Интернет
 
 
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