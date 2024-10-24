https://ria.ru/20241024/rakova-1979771187.html
Суд заменил срок экс-замминистра просвещения Раковой на условный
Суд заменил срок экс-замминистра просвещения Раковой на условный - РИА Новости, 24.10.2024
Суд заменил срок экс-замминистра просвещения Раковой на условный
Мосгорсуд заменил реальное наказание бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, осужденной на пять лет, условным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:16
2024-10-24T12:16
2024-10-24T13:39
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марина ракова
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мосгорсуд заменил реальное наказание бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, осужденной на пять лет, условным, передает корреспондент РИА Новости. "Приговор считать условным, с испытательным сроком пять лет", — огласил решение судья. В марте Никулинский суд Москвы приговорил Ракову к пяти годам колонии по делу о хищении 50 миллионов рублей. Тогда ее оставили на свободе до вступления приговора в силу. По этому же приговору бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергей Зуев получил четыре года условно. В деле фигурировали также бывший проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Иван Федотов, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, юрисконсульт "Шанинки" Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко. Все они получили условные сроки от трех до четырех с половиной лет. Помимо этого, суд оштрафовал всех обвиняемых и на несколько лет запретил им занимать управленческие должности на госслужбе. Как установил суд, соучастники фиктивно устраивали сотрудников Минпросвещения в структуры РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные деньги на договорах с "Шанинкой" в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Всех их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб следствие оценило в 50 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240327/peskov-1936268235.html
https://ria.ru/20221103/rakova-1828891548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, марина ракова, сергей зуев
Происшествия, Москва, Марина Ракова, Сергей Зуев
Суд заменил срок экс-замминистра просвещения Раковой на условный
Экс-замминистра просвещения Раковой заменили реальный срок условным
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мосгорсуд заменил реальное наказание бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, осужденной на пять лет, условным, передает корреспондент РИА Новости.
"Приговор считать условным, с испытательным сроком пять лет", — огласил решение судья.
В марте Никулинский суд Москвы
приговорил Ракову к пяти годам колонии по делу о хищении 50 миллионов рублей. Тогда ее оставили на свободе до вступления приговора в силу. По этому же приговору бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергей Зуев
получил четыре года условно.
В деле фигурировали также бывший проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Иван Федотов, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин, юрисконсульт "Шанинки" Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко. Все они получили условные сроки от трех до четырех с половиной лет.
Помимо этого, суд оштрафовал всех обвиняемых и на несколько лет запретил им занимать управленческие должности на госслужбе.
Как установил суд, соучастники фиктивно устраивали сотрудников Минпросвещения в структуры РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные деньги на договорах с "Шанинкой" в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Всех их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб следствие оценило в 50 миллионов рублей.