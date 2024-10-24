https://ria.ru/20241024/rakety-1979788820.html
Над Курской областью сбили три ракеты
Над Курской областью сбили три ракеты - РИА Новости, 24.10.2024
Над Курской областью сбили три ракеты
Три украинские ракеты уничтожены в четверг днем в приграничном районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:20
2024-10-24T13:20
2024-10-24T13:20
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три украинские ракеты уничтожены в четверг днем в приграничном районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. "Три украинские ракеты сегодня днём уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо нашим бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность
Над Курской областью сбили три ракеты
Губернатор Смирнов: над Курской областью сбили три украинские ракеты