https://ria.ru/20241024/rakety-1979788820.html

Над Курской областью сбили три ракеты

Над Курской областью сбили три ракеты - РИА Новости, 24.10.2024

Над Курской областью сбили три ракеты

Три украинские ракеты уничтожены в четверг днем в приграничном районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:20

2024-10-24T13:20

2024-10-24T13:20

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три украинские ракеты уничтожены в четверг днем в приграничном районе Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов. "Три украинские ракеты сегодня днём уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо нашим бойцам ПВО и защитникам границы", - написал он.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность