https://ria.ru/20241024/putin-1979908721.html
Путин оценил показатели товарооборота России и Лаоса
Путин оценил показатели товарооборота России и Лаоса - РИА Новости, 24.10.2024
Путин оценил показатели товарооборота России и Лаоса
Показатели товарооборота России и Лаоса в абсолютном выражении пока скромные, но есть хорошие тенденции для развития взаимной торговли, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:56
2024-10-24T19:56
2024-10-24T19:56
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лаос
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владимир путин
тхонглун сисулит
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Показатели товарооборота России и Лаоса в абсолютном выражении пока скромные, но есть хорошие тенденции для развития взаимной торговли, заявил президент РФ Владимир Путин. "Абсолютные величины товарооборота пока скромные, но все-таки тенденции очень хорошие, в разы увеличиваются", - сказал Путин в ходе переговоров с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом на полях саммита БРИКС в Казани.
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россия, лаос, казань, владимир путин, тхонглун сисулит, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика
Россия, Лаос, Казань, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика
Путин оценил показатели товарооборота России и Лаоса
Путин: Показатели торговли с Лаосом пока скромные, но тенденции развития хорошие