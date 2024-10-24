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Путин оценил показатели товарооборота России и Лаоса - РИА Новости, 24.10.2024
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19:56 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/putin-1979908721.html
Путин оценил показатели товарооборота России и Лаоса
Путин оценил показатели товарооборота России и Лаоса - РИА Новости, 24.10.2024
Путин оценил показатели товарооборота России и Лаоса
Показатели товарооборота России и Лаоса в абсолютном выражении пока скромные, но есть хорошие тенденции для развития взаимной торговли, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:56
2024-10-24T19:56
россия
лаос
казань
владимир путин
тхонглун сисулит
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Показатели товарооборота России и Лаоса в абсолютном выражении пока скромные, но есть хорошие тенденции для развития взаимной торговли, заявил президент РФ Владимир Путин. "Абсолютные величины товарооборота пока скромные, но все-таки тенденции очень хорошие, в разы увеличиваются", - сказал Путин в ходе переговоров с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом на полях саммита БРИКС в Казани.
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россия, лаос, казань, владимир путин, тхонглун сисулит, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика
Россия, Лаос, Казань, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика
Путин оценил показатели товарооборота России и Лаоса

Путин: Показатели торговли с Лаосом пока скромные, но тенденции развития хорошие

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Показатели товарооборота России и Лаоса в абсолютном выражении пока скромные, но есть хорошие тенденции для развития взаимной торговли, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Абсолютные величины товарооборота пока скромные, но все-таки тенденции очень хорошие, в разы увеличиваются", - сказал Путин в ходе переговоров с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом на полях саммита БРИКС в Казани.
Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Президент Лаоса поздравил Путина с успешным проведением саммита БРИКС
Вчера, 19:52
 
РоссияЛаосКазаньВладимир ПутинТхонглун СисулитБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуЭкономика
 
 
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