https://ria.ru/20241024/putin-1979908721.html

Путин оценил показатели товарооборота России и Лаоса

Путин оценил показатели товарооборота России и Лаоса - РИА Новости, 24.10.2024

Путин оценил показатели товарооборота России и Лаоса

Показатели товарооборота России и Лаоса в абсолютном выражении пока скромные, но есть хорошие тенденции для развития взаимной торговли, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:56

2024-10-24T19:56

2024-10-24T19:56

россия

лаос

казань

владимир путин

тхонглун сисулит

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840765_0:57:3126:1815_1920x0_80_0_0_a21b67314d4caa625dc3023f9e5949b6.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Показатели товарооборота России и Лаоса в абсолютном выражении пока скромные, но есть хорошие тенденции для развития взаимной торговли, заявил президент РФ Владимир Путин. "Абсолютные величины товарооборота пока скромные, но все-таки тенденции очень хорошие, в разы увеличиваются", - сказал Путин в ходе переговоров с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом на полях саммита БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20241024/putin-1979908102.html

россия

лаос

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, лаос, казань, владимир путин, тхонглун сисулит, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика