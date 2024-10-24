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Путин высказался о возможности принятия Венесуэлы в БРИКС
Путин высказался о возможности принятия Венесуэлы в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Путин высказался о возможности принятия Венесуэлы в БРИКС
Президент России Владимир Путин, комментируя возможность принятия Венесуэлы в БРИКС, заявил, что это возможно только при согласии всех участников объединения. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:40
2024-10-24T19:40
2024-10-24T19:40
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя возможность принятия Венесуэлы в БРИКС, заявил, что это возможно только при согласии всех участников объединения.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября."Что касается принятия Венесуэлы либо любого другого государства в состав БРИКС, то хочу сказать, что это возможно только при консенсусе. У нас существует правило, при котором для того, чтобы принять любого кандидата в эту организацию, в объединение БРИКС, нужно согласие всех участников этого объединения. Без этого сделать подобный шаг невозможно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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в мире, россия, венесуэла, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин
В мире, Россия, Венесуэла, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин
Путин высказался о возможности принятия Венесуэлы в БРИКС
Путин: Венесуэла сможет вступить в БРИКС только при согласии всех участников
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя возможность принятия Венесуэлы в БРИКС, заявил, что это возможно только при согласии всех участников объединения.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
"Что касается принятия Венесуэлы либо любого другого государства в состав БРИКС, то хочу сказать, что это возможно только при консенсусе. У нас существует правило, при котором для того, чтобы принять любого кандидата в эту организацию, в объединение БРИКС, нужно согласие всех участников этого объединения. Без этого сделать подобный шаг невозможно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.