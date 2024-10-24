https://ria.ru/20241024/putin-1979892039.html

Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей - РИА Новости, 24.10.2024

Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

Запад отказался от российских энергоносителей, но Россия не отказывалась их поставлять, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:58

2024-10-24T18:58

2024-10-24T19:10

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

россия

владимир путин

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Запад отказался от российских энергоносителей, но Россия не отказывалась их поставлять, заявил президент РФ Владимир Путин."Западные страны, европейские, отказались от наших энергоносителей. Но мы же не отказываемся", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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