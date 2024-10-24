https://ria.ru/20241024/putin-1979892039.html
Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей - РИА Новости, 24.10.2024
Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
Запад отказался от российских энергоносителей, но Россия не отказывалась их поставлять, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:58
2024-10-24T18:58
2024-10-24T19:10
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
россия
владимир путин
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Запад отказался от российских энергоносителей, но Россия не отказывалась их поставлять, заявил президент РФ Владимир Путин."Западные страны, европейские, отказались от наших энергоносителей. Но мы же не отказываемся", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, россия, владимир путин
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
Путин: Россия не отказывалась поставлять Западу российские энергоносители