https://ria.ru/20241024/putin-1979890999.html

Ведущие экономики мира разогнали инфляцию, заявил Путин

Ведущие экономики мира разогнали инфляцию, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Ведущие экономики мира разогнали инфляцию, заявил Путин

Ведущие экономики мира злоупотребили своим положением, напечатав в период коронавируса деньги и разогнав инфляцию в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:55

2024-10-24T18:55

2024-10-24T19:14

владимир путин

экономика

россия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Ведущие экономики мира злоупотребили своим положением, напечатав в период коронавируса деньги и разогнав инфляцию в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС."Совсем недавние события в период пандемии коронавирусной инфекции, что происходило в это время?... В Соединенных Штатах провели эмиссию примерно на шесть триллионов долларов. А в еврозоне проверили эмиссию где-то на три триллиона долларов. И все эти средства выбросили на мировой рынок, скупая все подряд… Пошла инфляция в целом по миру. Что сделали ведущие экономики мира? Они злоупотребили своим эксклюзивным положением в мировых финансах. И доллары, и евро напечатали и смели как пылесосом с рынка самые необходимые товары", - сказал Путин.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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