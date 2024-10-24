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Ведущие экономики мира разогнали инфляцию, заявил Путин
Ведущие экономики мира разогнали инфляцию, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Ведущие экономики мира разогнали инфляцию, заявил Путин
Ведущие экономики мира злоупотребили своим положением, напечатав в период коронавируса деньги и разогнав инфляцию в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:55
2024-10-24T18:55
2024-10-24T19:14
владимир путин
экономика
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Ведущие экономики мира злоупотребили своим положением, напечатав в период коронавируса деньги и разогнав инфляцию в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС."Совсем недавние события в период пандемии коронавирусной инфекции, что происходило в это время?... В Соединенных Штатах провели эмиссию примерно на шесть триллионов долларов. А в еврозоне проверили эмиссию где-то на три триллиона долларов. И все эти средства выбросили на мировой рынок, скупая все подряд… Пошла инфляция в целом по миру. Что сделали ведущие экономики мира? Они злоупотребили своим эксклюзивным положением в мировых финансах. И доллары, и евро напечатали и смели как пылесосом с рынка самые необходимые товары", - сказал Путин.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, экономика, россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Владимир Путин, Экономика, Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Ведущие экономики мира разогнали инфляцию, заявил Путин
Путин: ведущие экономики мира разогнали инфляцию, напечатав в ковид деньги