https://ria.ru/20241024/putin-1979886817.html

Путин назвал ложью заявления об отказе от контактов с западными партнерами

Путин назвал ложью заявления об отказе от контактов с западными партнерами - РИА Новости, 24.10.2024

Путин назвал ложью заявления об отказе от контактов с западными партнерами

Президент России Владимир Путин назвал ложью заявления о том, что он якобы отказывается от контактов с западными партнерами. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:45

2024-10-24T18:45

2024-10-24T19:08

брикс

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казань

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ложью заявления о том, что он якобы отказывается от контактов с западными партнерами."Когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь от каких-то разговоров, контактов, в том числе с европейскими лидерами, хочу вам сказать, что это ложь", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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Путин: мы никогда не отказывались от контактов с западными партнерами Путин: мы никогда не отказывались от контактов с западными партнерами 2024-10-24T18:45 true PT0M32S

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