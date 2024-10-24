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Путин назвал ложью заявления об отказе от контактов с западными партнерами - РИА Новости, 24.10.2024
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18:45 24.10.2024 (обновлено: 19:08 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979886817.html
Путин назвал ложью заявления об отказе от контактов с западными партнерами
Путин назвал ложью заявления об отказе от контактов с западными партнерами - РИА Новости, 24.10.2024
Путин назвал ложью заявления об отказе от контактов с западными партнерами
Президент России Владимир Путин назвал ложью заявления о том, что он якобы отказывается от контактов с западными партнерами. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:45
2024-10-24T19:08
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
россия
казань
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ложью заявления о том, что он якобы отказывается от контактов с западными партнерами."Когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь от каких-то разговоров, контактов, в том числе с европейскими лидерами, хочу вам сказать, что это ложь", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: мы никогда не отказывались от контактов с западными партнерами
Путин: мы никогда не отказывались от контактов с западными партнерами
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, казань
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, Казань
Путин назвал ложью заявления об отказе от контактов с западными партнерами

Путин: Россия не отказывается от контактов с западными партнерами

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ложью заявления о том, что он якобы отказывается от контактов с западными партнерами.
"Когда мы слышим, что мы отказываемся, я отказываюсь от каких-то разговоров, контактов, в том числе с европейскими лидерами, хочу вам сказать, что это ложь", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин раскрыл, что для него самое главное
Вчера, 18:47
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинРоссияКазань
 
 
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