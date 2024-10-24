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Путин: страны БРИКС выразили приверженность многополярному миропорядку
Путин: страны БРИКС выразили приверженность многополярному миропорядку - РИА Новости, 24.10.2024
Путин: страны БРИКС выразили приверженность многополярному миропорядку
Страны БРИКС зафиксировали приверженность построению более демократического и многополярного миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:26
2024-10-24T18:26
2024-10-24T19:13
брикс
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Страны БРИКС зафиксировали приверженность построению более демократического и многополярного миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин."На саммите была одобрена Казанская декларация БРИКС, суммировавшая состоявшиеся дискуссии. Получился, на наш взгляд, комплексный, концептуальный документ с позитивной повесткой, устремленной в будущее. Важно, что в нем подтверждена приверженность всех наших государств построению более демократического, инклюзивного и многополярного миропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, владимир путин, россия
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Владимир Путин, Россия
Путин: страны БРИКС выразили приверженность многополярному миропорядку
Путин: БРИКС выразила приверженность построению демократического миропорядка