https://ria.ru/20241024/putin-1979878014.html

Путин: страны БРИКС выразили приверженность многополярному миропорядку

Путин: страны БРИКС выразили приверженность многополярному миропорядку - РИА Новости, 24.10.2024

Путин: страны БРИКС выразили приверженность многополярному миропорядку

Страны БРИКС зафиксировали приверженность построению более демократического и многополярного миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:26

2024-10-24T18:26

2024-10-24T19:13

брикс

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Страны БРИКС зафиксировали приверженность построению более демократического и многополярного миропорядка, заявил президент РФ Владимир Путин."На саммите была одобрена Казанская декларация БРИКС, суммировавшая состоявшиеся дискуссии. Получился, на наш взгляд, комплексный, концептуальный документ с позитивной повесткой, устремленной в будущее. Важно, что в нем подтверждена приверженность всех наших государств построению более демократического, инклюзивного и многополярного миропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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