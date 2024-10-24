https://ria.ru/20241024/putin-1979756984.html
На встрече БРИКС+ обсудят обстановку на Ближнем Востоке
На встрече БРИКС+ обсудят обстановку на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
На встрече БРИКС+ обсудят обстановку на Ближнем Востоке
Обстановка на Ближнем Востоке также будет обсуждаться на встрече БРИКС плюс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:31
2024-10-24T11:31
2024-10-24T11:31
ближний восток
россия
казань
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979756526_0:469:2805:2047_1920x0_80_0_0_3186f394f8059f4b01b5f9505b3cdea4.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Обстановка на Ближнем Востоке также будет обсуждаться на встрече БРИКС плюс, заявил президент России Владимир Путин. "Но, как условились, среди главных тем нашей дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
ближний восток
россия
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979756526_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_82d199e82c8a3ed7055cf10c3386b383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, россия, казань, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Ближний Восток, Россия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
На встрече БРИКС+ обсудят обстановку на Ближнем Востоке
Путин: обстановка на Ближнем Востоке будет обсуждаться на встрече БРИКС плюс