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На встрече БРИКС+ обсудят обстановку на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
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11:31 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/putin-1979756984.html
На встрече БРИКС+ обсудят обстановку на Ближнем Востоке
На встрече БРИКС+ обсудят обстановку на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024
На встрече БРИКС+ обсудят обстановку на Ближнем Востоке
Обстановка на Ближнем Востоке также будет обсуждаться на встрече БРИКС плюс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:31
2024-10-24T11:31
ближний восток
россия
казань
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Обстановка на Ближнем Востоке также будет обсуждаться на встрече БРИКС плюс, заявил президент России Владимир Путин. "Но, как условились, среди главных тем нашей дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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ближний восток, россия, казань, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Ближний Восток, Россия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
На встрече БРИКС+ обсудят обстановку на Ближнем Востоке

Путин: обстановка на Ближнем Востоке будет обсуждаться на встрече БРИКС плюс

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Обстановка на Ближнем Востоке также будет обсуждаться на встрече БРИКС плюс, заявил президент России Владимир Путин.
"Но, как условились, среди главных тем нашей дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
Ближний ВостокРоссияКазаньВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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