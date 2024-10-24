https://ria.ru/20241024/putin-1979756984.html

На встрече БРИКС+ обсудят обстановку на Ближнем Востоке

На встрече БРИКС+ обсудят обстановку на Ближнем Востоке - РИА Новости, 24.10.2024

На встрече БРИКС+ обсудят обстановку на Ближнем Востоке

Обстановка на Ближнем Востоке также будет обсуждаться на встрече БРИКС плюс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:31

2024-10-24T11:31

2024-10-24T11:31

ближний восток

россия

казань

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Обстановка на Ближнем Востоке также будет обсуждаться на встрече БРИКС плюс, заявил президент России Владимир Путин. "Но, как условились, среди главных тем нашей дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

ближний восток

россия

казань

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