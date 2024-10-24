https://ria.ru/20241024/putin-1979749274.html
Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, заявил Путин
Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, заявил Путин
Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, речь идет об обострении застарелого конфликта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:07
2024-10-24T11:07
2024-10-24T11:25
ближний восток
в мире
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, речь идет об обострении застарелого конфликта, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что среди главных тем дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке."Она также вызывает беспокойство, и здесь как раз имеет место то, о чем говорил, - это обострение застарелого конфликта, который не удается потушить десятилетиями", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
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ближний восток, в мире, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
Ближний Восток, В мире, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, заявил Путин
Путин заявил об обострении застарелого конфликта на Ближнем Востоке
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, речь идет об обострении застарелого конфликта, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что среди главных тем дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке.
"Она также вызывает беспокойство, и здесь как раз имеет место то, о чем говорил, - это обострение застарелого конфликта, который не удается потушить десятилетиями", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.