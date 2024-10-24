Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 24.10.2024 (обновлено: 11:25 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin-1979749274.html
Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, заявил Путин
Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024
Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, заявил Путин
Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, речь идет об обострении застарелого конфликта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:07
2024-10-24T11:25
ближний восток
в мире
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, речь идет об обострении застарелого конфликта, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что среди главных тем дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке."Она также вызывает беспокойство, и здесь как раз имеет место то, о чем говорил, - это обострение застарелого конфликта, который не удается потушить десятилетиями", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ближний восток, в мире, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
Ближний Восток, В мире, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, заявил Путин

Путин заявил об обострении застарелого конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, речь идет об обострении застарелого конфликта, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что среди главных тем дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке.
"Она также вызывает беспокойство, и здесь как раз имеет место то, о чем говорил, - это обострение застарелого конфликта, который не удается потушить десятилетиями", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Ближний Восток обречен
1 августа, 08:00
 
Ближний ВостокВ миреВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала