https://ria.ru/20241024/putin-1979749274.html

Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, заявил Путин

Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, заявил Путин

Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, речь идет об обострении застарелого конфликта, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:07

2024-10-24T11:07

2024-10-24T11:25

ближний восток

в мире

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Обстановка на Ближнем Востоке вызывает беспокойство, речь идет об обострении застарелого конфликта, заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что среди главных тем дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке."Она также вызывает беспокойство, и здесь как раз имеет место то, о чем говорил, - это обострение застарелого конфликта, который не удается потушить десятилетиями", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ближний восток, в мире, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году