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Путин заявил об ответственном подходе России к председательству в БРИКС

Путин заявил об ответственном подходе России к председательству в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин заявил об ответственном подходе России к председательству в БРИКС

Россия ответственно подходит к выполнению своих обязанностей страны - председателя БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:20

2024-10-24T18:20

2024-10-24T21:39

россия

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия ответственно подходит к выполнению своих обязанностей страны - председателя БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин."Только что успешно завершился XVI саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из самих заметных событий в мировом политическом календаре. Не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно, проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о 16-м саммите БРИКС в Казани "Только что успешно завершился 16-й саммит БРИКС". Началась пресс-конференция Путина по итогам саммита. 2024-10-24T18:20 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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