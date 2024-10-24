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Путин заявил об ответственном подходе России к председательству в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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18:20 24.10.2024 (обновлено: 21:39 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/putin--1979876694.html
Путин заявил об ответственном подходе России к председательству в БРИКС
Путин заявил об ответственном подходе России к председательству в БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Путин заявил об ответственном подходе России к председательству в БРИКС
Россия ответственно подходит к выполнению своих обязанностей страны - председателя БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:20
2024-10-24T21:39
россия
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия ответственно подходит к выполнению своих обязанностей страны - председателя БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин."Только что успешно завершился XVI саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из самих заметных событий в мировом политическом календаре. Не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно, проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о 16-м саммите БРИКС в Казани
"Только что успешно завершился 16-й саммит БРИКС". Началась пресс-конференция Путина по итогам саммита.
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россия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, видео
Россия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Путин заявил об ответственном подходе России к председательству в БРИКС
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия ответственно подходит к выполнению своих обязанностей страны - председателя БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-10-24T18:20
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Путин заявил об ответственном подходе России к председательству в БРИКС

Владимир Путин заявил об ответственном подходе России к председательству в БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Владимир Путин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия ответственно подходит к выполнению своих обязанностей страны - председателя БРИКС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только что успешно завершился XVI саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из самих заметных событий в мировом политическом календаре. Не раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно, проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
 
РоссияВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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