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В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику Демону
В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику Демону - РИА Новости, 24.10.2024
В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику Демону
Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима воевавшего на стороне ВСУ наемника из Франции, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:11
2024-10-24T15:11
2024-10-24T15:11
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима воевавшего на стороне ВСУ наемника из Франции, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Французской Республики Кевина Филиппа Патрика Демона. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Суд заочно приговорил Демона к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По информации Генпрокуратуры, с февраля по июль 2022 года Демон прибыл на Украину и вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку. Француз был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Демон принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. Размер полученного наемником вознаграждения эквивалентен более чем 315 тысячам рублей.
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику Демону
Генпрокуратура: французский наемник Демон заочно осужден в ДНР на 14 лет