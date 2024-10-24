https://ria.ru/20241024/prezident-1979779664.html
Пезешкиан призвал страны БРИКС обмениваться новейшими технологиями
Пезешкиан призвал страны БРИКС обмениваться новейшими технологиями - РИА Новости, 24.10.2024
Пезешкиан призвал страны БРИКС обмениваться новейшими технологиями
Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал наладить в рамках БРИКС сотрудничество в научно-технических разработках и свободный обмен новейшими технологиями, чтобы... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:47
2024-10-24T12:47
2024-10-24T12:47
технологии
иран
казань
масуд пезешкиан
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979556160_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_5688137ae3dfede0e7732af8f58724b2.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал наладить в рамках БРИКС сотрудничество в научно-технических разработках и свободный обмен новейшими технологиями, чтобы не зависеть в этом отношении от Запада. "Чтобы противостоять этим ограничительным мерам, мы должны быть вместе, мы должны сотрудничать друг с другом, мы должны делиться между собой разработками и технологиями", - сказал он, выступая на форуме БРИКС в Казани. Пезешкиан предупредил, что новые технологии, особенно искусственный интеллект, в ближайшем будущем приобретут "стратегическое значение", но страны Запада, по его словам, вводят "множество ограничений" на доступ к ним.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
иран
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979556160_495:0:3224:2047_1920x0_80_0_0_189dc781f36d9b7235258c45e965cbf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, иран, казань, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Технологии, Иран, Казань, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Пезешкиан призвал страны БРИКС обмениваться новейшими технологиями
Пезешкиан: странам БРИКС нужен обмен технологиями, чтобы не зависеть от Запада