https://ria.ru/20241024/prezident-1979779664.html

Пезешкиан призвал страны БРИКС обмениваться новейшими технологиями

Пезешкиан призвал страны БРИКС обмениваться новейшими технологиями - РИА Новости, 24.10.2024

Пезешкиан призвал страны БРИКС обмениваться новейшими технологиями

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал наладить в рамках БРИКС сотрудничество в научно-технических разработках и свободный обмен новейшими технологиями, чтобы... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:47

2024-10-24T12:47

2024-10-24T12:47

технологии

иран

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал наладить в рамках БРИКС сотрудничество в научно-технических разработках и свободный обмен новейшими технологиями, чтобы не зависеть в этом отношении от Запада. "Чтобы противостоять этим ограничительным мерам, мы должны быть вместе, мы должны сотрудничать друг с другом, мы должны делиться между собой разработками и технологиями", - сказал он, выступая на форуме БРИКС в Казани. Пезешкиан предупредил, что новые технологии, особенно искусственный интеллект, в ближайшем будущем приобретут "стратегическое значение", но страны Запада, по его словам, вводят "множество ограничений" на доступ к ним.

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