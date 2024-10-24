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Пезешкиан призвал страны БРИКС обмениваться новейшими технологиями - РИА Новости, 24.10.2024
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12:47 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/prezident-1979779664.html
Пезешкиан призвал страны БРИКС обмениваться новейшими технологиями
Пезешкиан призвал страны БРИКС обмениваться новейшими технологиями - РИА Новости, 24.10.2024
Пезешкиан призвал страны БРИКС обмениваться новейшими технологиями
Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал наладить в рамках БРИКС сотрудничество в научно-технических разработках и свободный обмен новейшими технологиями, чтобы... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:47
2024-10-24T12:47
технологии
иран
казань
масуд пезешкиан
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал наладить в рамках БРИКС сотрудничество в научно-технических разработках и свободный обмен новейшими технологиями, чтобы не зависеть в этом отношении от Запада. "Чтобы противостоять этим ограничительным мерам, мы должны быть вместе, мы должны сотрудничать друг с другом, мы должны делиться между собой разработками и технологиями", - сказал он, выступая на форуме БРИКС в Казани. Пезешкиан предупредил, что новые технологии, особенно искусственный интеллект, в ближайшем будущем приобретут "стратегическое значение", но страны Запада, по его словам, вводят "множество ограничений" на доступ к ним.
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технологии, иран, казань, масуд пезешкиан, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Технологии, Иран, Казань, Масуд Пезешкиан, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Пезешкиан призвал страны БРИКС обмениваться новейшими технологиями

Пезешкиан: странам БРИКС нужен обмен технологиями, чтобы не зависеть от Запада

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал наладить в рамках БРИКС сотрудничество в научно-технических разработках и свободный обмен новейшими технологиями, чтобы не зависеть в этом отношении от Запада.
"Чтобы противостоять этим ограничительным мерам, мы должны быть вместе, мы должны сотрудничать друг с другом, мы должны делиться между собой разработками и технологиями", - сказал он, выступая на форуме БРИКС в Казани.
Пезешкиан предупредил, что новые технологии, особенно искусственный интеллект, в ближайшем будущем приобретут "стратегическое значение", но страны Запада, по его словам, вводят "множество ограничений" на доступ к ним.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
ТехнологииИранКазаньМасуд ПезешкианБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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