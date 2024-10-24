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Правительство обсудит компенсацию при простое работников - РИА Новости, 24.10.2024
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00:59 24.10.2024
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Правительство обсудит компенсацию при простое работников
Правительство обсудит компенсацию при простое работников - РИА Новости, 24.10.2024
Правительство обсудит компенсацию при простое работников
Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минтруду России на компенсацию расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T00:59
2024-10-24T00:59
россия
белгородская область
брянская область
экономика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минтруду России на компенсацию расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оплату времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в Белгородской области, Брянской области и Курской областях, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Минтруду России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для направления в 2024 году межбюджетного трансферта бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Белгородской области, Брянской области и Курской области на частичную компенсацию расходов на оплату времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область, брянская область, экономика
Россия, Белгородская область, Брянская область, Экономика
Правительство обсудит компенсацию при простое работников

Правительство обсудит компенсацию затрат на оплату времени простоя работников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минтруду России на компенсацию расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оплату времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в Белгородской области, Брянской области и Курской областях, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Минтруду России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для направления в 2024 году межбюджетного трансферта бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Белгородской области, Брянской области и Курской области на частичную компенсацию расходов на оплату времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника", - говорится в сообщении.
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