https://ria.ru/20241024/pravitelstvo-1979696052.html

Правительство обсудит компенсацию при простое работников

Правительство обсудит компенсацию при простое работников - РИА Новости, 24.10.2024

Правительство обсудит компенсацию при простое работников

Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минтруду России на компенсацию расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T00:59

2024-10-24T00:59

2024-10-24T00:59

россия

белгородская область

брянская область

экономика

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минтруду России на компенсацию расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оплату времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в Белгородской области, Брянской области и Курской областях, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Минтруду России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для направления в 2024 году межбюджетного трансферта бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Белгородской области, Брянской области и Курской области на частичную компенсацию расходов на оплату времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210126/rabotniki-1594654448.html

россия

белгородская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белгородская область, брянская область, экономика