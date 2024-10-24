https://ria.ru/20241024/pravitelstvo-1979696052.html
Правительство обсудит компенсацию при простое работников
Правительство обсудит компенсацию при простое работников - РИА Новости, 24.10.2024
Правительство обсудит компенсацию при простое работников
Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минтруду России на компенсацию расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T00:59
2024-10-24T00:59
2024-10-24T00:59
россия
белгородская область
брянская область
экономика
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минтруду России на компенсацию расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на оплату времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в Белгородской области, Брянской области и Курской областях, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о выделении Минтруду России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для направления в 2024 году межбюджетного трансферта бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации для предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Белгородской области, Брянской области и Курской области на частичную компенсацию расходов на оплату времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210126/rabotniki-1594654448.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, брянская область, экономика
Россия, Белгородская область, Брянская область, Экономика
Правительство обсудит компенсацию при простое работников
Правительство обсудит компенсацию затрат на оплату времени простоя работников