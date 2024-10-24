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Правительство обсудит изменения в избирательное законодательство - РИА Новости, 24.10.2024
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00:38 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/pravitelstvo-1979694451.html
Правительство обсудит изменения в избирательное законодательство
Правительство обсудит изменения в избирательное законодательство - РИА Новости, 24.10.2024
Правительство обсудит изменения в избирательное законодательство
Правительство России на заседании в четверг обсудит внесение изменений в законодательное регулирование избирательных отношений в части, касающейся указания рода РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T00:38
2024-10-24T00:38
политика
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит внесение изменений в законодательное регулирование избирательных отношений в части, касающейся указания рода занятий кандидата, в соответствие с правовой позицией Конституционного суда, сообщает пресс-служба российского кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Принятие законопроекта позволит привести законодательное регулирование избирательных отношений в части, касающейся указания рода занятий кандидата, в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда", - говорится в сообщении.
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политика, россия
Политика, Россия
Правительство обсудит изменения в избирательное законодательство

Правительство обсудит изменения в регулировании избирательных отношений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит внесение изменений в законодательное регулирование избирательных отношений в части, касающейся указания рода занятий кандидата, в соответствие с правовой позицией Конституционного суда, сообщает пресс-служба российского кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Принятие законопроекта позволит привести законодательное регулирование избирательных отношений в части, касающейся указания рода занятий кандидата, в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда", - говорится в сообщении.
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