https://ria.ru/20241024/pravitelstvo-1979694451.html
Правительство обсудит изменения в избирательное законодательство
Правительство обсудит изменения в избирательное законодательство - РИА Новости, 24.10.2024
Правительство обсудит изменения в избирательное законодательство
Правительство России на заседании в четверг обсудит внесение изменений в законодательное регулирование избирательных отношений в части, касающейся указания рода РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T00:38
2024-10-24T00:38
2024-10-24T00:38
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_0:72:2001:1197_1920x0_80_0_0_19d03195d9125315752556f73c44a57e.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит внесение изменений в законодательное регулирование избирательных отношений в части, касающейся указания рода занятий кандидата, в соответствие с правовой позицией Конституционного суда, сообщает пресс-служба российского кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Принятие законопроекта позволит привести законодательное регулирование избирательных отношений в части, касающейся указания рода занятий кандидата, в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240718/kabmin-1960378466.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_154:0:1845:1268_1920x0_80_0_0_33bc5647433960581de6396c259fdb84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия
Правительство обсудит изменения в избирательное законодательство
Правительство обсудит изменения в регулировании избирательных отношений