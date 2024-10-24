https://ria.ru/20241024/pravitelstvo-1979694451.html

Правительство обсудит изменения в избирательное законодательство

Правительство обсудит изменения в избирательное законодательство - РИА Новости, 24.10.2024

Правительство обсудит изменения в избирательное законодательство

Правительство России на заседании в четверг обсудит внесение изменений в законодательное регулирование избирательных отношений в части, касающейся указания рода РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T00:38

2024-10-24T00:38

2024-10-24T00:38

политика

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг обсудит внесение изменений в законодательное регулирование избирательных отношений в части, касающейся указания рода занятий кандидата, в соответствие с правовой позицией Конституционного суда, сообщает пресс-служба российского кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Принятие законопроекта позволит привести законодательное регулирование избирательных отношений в части, касающейся указания рода занятий кандидата, в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240718/kabmin-1960378466.html

россия

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия