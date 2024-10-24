https://ria.ru/20241024/pozhary-1979703257.html

В Рослесхозе рассказали о площади лесных пожаров в России в 2024 году

В Рослесхозе рассказали о площади лесных пожаров в России в 2024 году - РИА Новости, 24.10.2024

В Рослесхозе рассказали о площади лесных пожаров в России в 2024 году

Площадь лесных пожаров в России в 2024 году достигла 7,5 миллиона гектаров, это в рамках средних многолетних значений, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T03:26

2024-10-24T03:26

2024-10-24T03:26

экономика

россия

иван советников

владимир путин

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России в 2024 году достигла 7,5 миллиона гектаров, это в рамках средних многолетних значений, сообщил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "Общую площадь мы смогли удержать в рамках средних многолетних значений - на уровне 7,5 миллиона гектаров", - сказал Советников. Он отметил, что за пожароопасный сезон 2024 года не было допущено гибели граждан и разрушений объектов инфраструктуры. По его словам, не допустили лесных пожаров вообще 11 регионов, а в 30 регионах возгорания были потушены в первые сутки. В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив кабмину и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021-го. Уже в 2022 году площадь пожаров удалось снизить с 10,1 миллиона до 3,3 миллиона гектаров. В 2023 году пожары удалось "удержать" в пределах 4,3 миллиона гектаров при целевом показателе в 5,5 миллиона. Целевой показатель на 2024 год составлял 5,1 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20240402/pozhary-1937241781.html

https://ria.ru/20240331/pozhary-1936896496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, иван советников, владимир путин, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)