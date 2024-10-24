В Рослесхозе рассказали о площади лесных пожаров в России в 2024 году
Рослесхоз: площадь лесных пожаров в России достигла 7,5 миллиона гектаров
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в России в 2024 году достигла 7,5 миллиона гектаров, это в рамках средних многолетних значений, сообщил в интервью РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
"Общую площадь мы смогли удержать в рамках средних многолетних значений - на уровне 7,5 миллиона гектаров", - сказал Советников.
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Он отметил, что за пожароопасный сезон 2024 года не было допущено гибели граждан и разрушений объектов инфраструктуры.
По его словам, не допустили лесных пожаров вообще 11 регионов, а в 30 регионах возгорания были потушены в первые сутки.
В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, поручив кабмину и губернаторам сократить их площадь не менее чем на 50% к 2030 году относительно уровня 2021-го. Уже в 2022 году площадь пожаров удалось снизить с 10,1 миллиона до 3,3 миллиона гектаров. В 2023 году пожары удалось "удержать" в пределах 4,3 миллиона гектаров при целевом показателе в 5,5 миллиона. Целевой показатель на 2024 год составлял 5,1 миллиона гектаров.