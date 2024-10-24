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Пожар в гаражах в Люберцах потушили
Пожар в гаражах в Люберцах потушили - РИА Новости, 24.10.2024
Пожар в гаражах в Люберцах потушили
Пожар в гаражах в подмосковных Люберцах полностью потушен, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T20:13
2024-10-24T20:13
2024-10-24T20:13
происшествия
люберцы
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пожар в гаражах в подмосковных Люберцах полностью потушен, сообщает МЧС России. Ранее в ведомстве отмечали, что три гаражных бокса горят на площади 400 квадратных метров в подмосковных Люберцах. Позднее пожар локализовали на площади 600 квадратных метров. "Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в подмосковных Люберцах. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241023/mchs-1979683991.html
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происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
Пожар в гаражах в Люберцах потушили
МЧС: пожар в гаражах в подмосковных Люберцах полностью потушили