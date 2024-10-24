Рейтинг@Mail.ru
В Люберцах вспыхнул пожар в гаражных боксах - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 24.10.2024 (обновлено: 15:09 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/pozhar-1979821172.html
В Люберцах вспыхнул пожар в гаражных боксах
В Люберцах вспыхнул пожар в гаражных боксах - РИА Новости, 24.10.2024
В Люберцах вспыхнул пожар в гаражных боксах
Три гаражных бокса горят на площади 400 квадратных метров в подмосковных Люберцах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:05
2024-10-24T15:09
происшествия
люберцы
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979821508_0:322:617:669_1920x0_80_0_0_7c2909b676ecd68128cb167c41d0025c.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три гаражных бокса горят на площади 400 квадратных метров в подмосковных Люберцах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В подмосковных Люберцах сотрудники МЧС России тушат гаражи. Горят три бокса общей площадью 400 квадратов. На месте работают 26 сотрудников и девять единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241023/mchs-1979683991.html
люберцы
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979821508_0:264:617:727_1920x0_80_0_0_b3f7dfef3ec69ba98950e10b07384a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В Люберцах вспыхнул пожар в гаражных боксах

МЧС: спасатели тушат три гаражных бокса в подмосковных Люберцах

© Кадр видео из соцсетейПожар в гаражных боксах в подмосковных Люберцах
Пожар в гаражных боксах в подмосковных Люберцах - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в гаражных боксах в подмосковных Люберцах
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три гаражных бокса горят на площади 400 квадратных метров в подмосковных Люберцах, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В подмосковных Люберцах сотрудники МЧС России тушат гаражи. Горят три бокса общей площадью 400 квадратов. На месте работают 26 сотрудников и девять единиц техники", - говорится в сообщении.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В Зеленограде потушили пожар в административном здании
23 октября, 22:14
 
ПроисшествияЛюберцыРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала