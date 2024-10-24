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В Люберцах вспыхнул пожар в гаражных боксах
В Люберцах вспыхнул пожар в гаражных боксах - РИА Новости, 24.10.2024
В Люберцах вспыхнул пожар в гаражных боксах
Три гаражных бокса горят на площади 400 квадратных метров в подмосковных Люберцах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:05
2024-10-24T15:05
2024-10-24T15:09
происшествия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Три гаражных бокса горят на площади 400 квадратных метров в подмосковных Люберцах, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В подмосковных Люберцах сотрудники МЧС России тушат гаражи. Горят три бокса общей площадью 400 квадратов. На месте работают 26 сотрудников и девять единиц техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241023/mchs-1979683991.html
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происшествия, люберцы, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Люберцы, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В Люберцах вспыхнул пожар в гаражных боксах
МЧС: спасатели тушат три гаражных бокса в подмосковных Люберцах