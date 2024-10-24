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Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 24.10.2024
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09:34 24.10.2024 (обновлено: 09:39 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/pozhar-1979729260.html
Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 24.10.2024
Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли, пятеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Гусь-Хрустальном Владимирской области, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:34
2024-10-24T09:39
происшествия
гусь-хрустальный
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Гусь-Хрустальном Владимирской области, сообщило МЧС РФ. "На пожаре во Владимирской области погибли два человека… Еще 5 человек пострадали, они госпитализированы", - сообщило ведомство. Уточняется, что пожар произошел в Гусь-Хрустальном, огонь охватил квартиру на втором этаже. Густой дым заволок подъезд и поднялся до пятого этажа. На нем были обнаружены тела двоих. Сотрудники МЧС России эвакуировали 30 жильцов, еще четверых вывели в спасустройствах. Предварительная причина пожара - короткое замыкание в розетке, отмечает МЧС.
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гусь-хрустальный
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происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Гусь-Хрустальный, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

В Гусь-Хрустальном 2 человека погибли и 5 пострадали при пожаре в жилом доме

© МЧС России/TelegramТушение пожара в Гусь-Хрустальном во Владимирской области
Тушение пожара в Гусь-Хрустальном во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара в Гусь-Хрустальном во Владимирской области
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РЯЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Гусь-Хрустальном Владимирской области, сообщило МЧС РФ.
"На пожаре во Владимирской области погибли два человека… Еще 5 человек пострадали, они госпитализированы", - сообщило ведомство.
Уточняется, что пожар произошел в Гусь-Хрустальном, огонь охватил квартиру на втором этаже. Густой дым заволок подъезд и поднялся до пятого этажа. На нем были обнаружены тела двоих.
Сотрудники МЧС России эвакуировали 30 жильцов, еще четверых вывели в спасустройствах.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание в розетке, отмечает МЧС.
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ПроисшествияГусь-ХрустальныйВладимирская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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