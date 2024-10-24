https://ria.ru/20241024/pozhar-1979729260.html
Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 24.10.2024
Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
Два человека погибли, пятеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Гусь-Хрустальном Владимирской области, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:34
2024-10-24T09:34
2024-10-24T09:39
происшествия
гусь-хрустальный
владимирская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Гусь-Хрустальном Владимирской области, сообщило МЧС РФ. "На пожаре во Владимирской области погибли два человека… Еще 5 человек пострадали, они госпитализированы", - сообщило ведомство. Уточняется, что пожар произошел в Гусь-Хрустальном, огонь охватил квартиру на втором этаже. Густой дым заволок подъезд и поднялся до пятого этажа. На нем были обнаружены тела двоих. Сотрудники МЧС России эвакуировали 30 жильцов, еще четверых вывели в спасустройствах. Предварительная причина пожара - короткое замыкание в розетке, отмечает МЧС.
https://ria.ru/20241023/pozhar-1979480192.html
гусь-хрустальный
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Гусь-Хрустальный, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме
В Гусь-Хрустальном 2 человека погибли и 5 пострадали при пожаре в жилом доме