https://ria.ru/20241024/pozhar-1979729260.html

Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 24.10.2024

Во Владимирской области два человека погибли при пожаре в жилом доме

Два человека погибли, пятеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Гусь-Хрустальном Владимирской области, сообщило МЧС РФ. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:34

2024-10-24T09:34

2024-10-24T09:39

происшествия

гусь-хрустальный

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Гусь-Хрустальном Владимирской области, сообщило МЧС РФ. "На пожаре во Владимирской области погибли два человека… Еще 5 человек пострадали, они госпитализированы", - сообщило ведомство. Уточняется, что пожар произошел в Гусь-Хрустальном, огонь охватил квартиру на втором этаже. Густой дым заволок подъезд и поднялся до пятого этажа. На нем были обнаружены тела двоих. Сотрудники МЧС России эвакуировали 30 жильцов, еще четверых вывели в спасустройствах. Предварительная причина пожара - короткое замыкание в розетке, отмечает МЧС.

https://ria.ru/20241023/pozhar-1979480192.html

гусь-хрустальный

владимирская область

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)