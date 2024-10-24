https://ria.ru/20241024/posolstvo-1979788207.html

Посольство России в Хельсинки прокомментировало закрытие КПП на границе

Посольство России в Хельсинки прокомментировало закрытие КПП на границе - РИА Новости, 24.10.2024

Посольство России в Хельсинки прокомментировало закрытие КПП на границе

Полное закрытие двух временных пунктов пересечения на границе между Финляндией и Россией было согласовано пограничными службами, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:16

2024-10-24T13:16

2024-10-24T13:16

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Полное закрытие двух временных пунктов пересечения на границе между Финляндией и Россией было согласовано пограничными службами, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. Погранохрана Финляндии в четверг заявила о полном закрытии двух временных пунктов пересечения границы с Россией: "Париккала" и "Инари". "Пункты пропуска Париккала и Инари (с российской стороны – Сювяоро и Инари) оставались последними временными грузопассажирскими пунктами пропуска на российско-финляндской границе. В настоящий момент речь идет об окончательном закрытии данных временных пунктов пропуска, согласованном ранее пограничными службами России и Финляндии", - заявили в дипмиссии. В посольстве напомнили, что фактически движение через них не осуществлялось с 2021-2022 годов, когда их работа была прекращена в соответствии с решениями уполномоченных представителей пограничных властей обеих сторон. Финская погранохрана ранее также заявила, что временные пункты пересечения границы действовали по соответствующему соглашению между Финляндией и Россией. Согласно нему, пункты пропуска через границу могут быть открыты для граждан и транспортных средств Финляндии и России для сотрудничества в приграничных районах, лесоперевозок и другой экономической деятельности.

https://ria.ru/20241017/britanija-1978525163.html

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