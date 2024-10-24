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Посольство России в Хельсинки прокомментировало закрытие КПП на границе - РИА Новости, 24.10.2024
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13:16 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/posolstvo-1979788207.html
Посольство России в Хельсинки прокомментировало закрытие КПП на границе
Посольство России в Хельсинки прокомментировало закрытие КПП на границе - РИА Новости, 24.10.2024
Посольство России в Хельсинки прокомментировало закрытие КПП на границе
Полное закрытие двух временных пунктов пересечения на границе между Финляндией и Россией было согласовано пограничными службами, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:16
2024-10-24T13:16
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Полное закрытие двух временных пунктов пересечения на границе между Финляндией и Россией было согласовано пограничными службами, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки. Погранохрана Финляндии в четверг заявила о полном закрытии двух временных пунктов пересечения границы с Россией: "Париккала" и "Инари". "Пункты пропуска Париккала и Инари (с российской стороны – Сювяоро и Инари) оставались последними временными грузопассажирскими пунктами пропуска на российско-финляндской границе. В настоящий момент речь идет об окончательном закрытии данных временных пунктов пропуска, согласованном ранее пограничными службами России и Финляндии", - заявили в дипмиссии. В посольстве напомнили, что фактически движение через них не осуществлялось с 2021-2022 годов, когда их работа была прекращена в соответствии с решениями уполномоченных представителей пограничных властей обеих сторон. Финская погранохрана ранее также заявила, что временные пункты пересечения границы действовали по соответствующему соглашению между Финляндией и Россией. Согласно нему, пункты пропуска через границу могут быть открыты для граждан и транспортных средств Финляндии и России для сотрудничества в приграничных районах, лесоперевозок и другой экономической деятельности.
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в мире, россия, финляндия, хельсинки
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки
Посольство России в Хельсинки прокомментировало закрытие КПП на границе

Посольство РФ в Хельсинки: закрытие КПП на границе согласовано погранслужбами

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе, у поселка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Полное закрытие двух временных пунктов пересечения на границе между Финляндией и Россией было согласовано пограничными службами, заявили РИА Новости в посольстве России в Хельсинки.
Погранохрана Финляндии в четверг заявила о полном закрытии двух временных пунктов пересечения границы с Россией: "Париккала" и "Инари".
"Пункты пропуска Париккала и Инари (с российской стороны – Сювяоро и Инари) оставались последними временными грузопассажирскими пунктами пропуска на российско-финляндской границе. В настоящий момент речь идет об окончательном закрытии данных временных пунктов пропуска, согласованном ранее пограничными службами России и Финляндии", - заявили в дипмиссии.
В посольстве напомнили, что фактически движение через них не осуществлялось с 2021-2022 годов, когда их работа была прекращена в соответствии с решениями уполномоченных представителей пограничных властей обеих сторон.
Финская погранохрана ранее также заявила, что временные пункты пересечения границы действовали по соответствующему соглашению между Финляндией и Россией. Согласно нему, пункты пропуска через границу могут быть открыты для граждан и транспортных средств Финляндии и России для сотрудничества в приграничных районах, лесоперевозок и другой экономической деятельности.
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