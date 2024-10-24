Польша намерена выйти из "Интерспутника"
Польша хочет выйти из организации спутниковой связи "Интерспутник"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 окт - РИА Новости. Польша намерена прекратить участие в международной организации спутниковой связи "Интерспутник", сообщает издание Rzeczpospolita.
"Правительство хочет прекратить участие Польши в российской организации, предоставляющей услуги спутниковой связи Интерспутник, основанной по инициативе СССР во времена "холодной войны", от имени нашей страны это должен сделать президент Польши", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что Польша является членом "Интерспутника" с 1974 года. В прошлом году из "Интерспутника" вышла Германия.
По данным издания, Польша хочет выйти из "Интерспутника" так как "министерство иностранных дел рекомендует приостановить все контакты и формы сотрудничества с Российской Федерацией, за исключением случаев, возникающих в интересах Республики Польша или по гуманитарным причинам".
Уточняется, что Польша имеет право на доступ к спутниковой связи через "Интерспутник", но не использует ее.
Международная организация космической связи "Интерспутник" была создана в соответствии с межправительственным соглашением от 15 ноября 1971 года, имеет статус международной межправительственной организации. Ее штаб-квартира расположена в Москве.
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