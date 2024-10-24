Рейтинг@Mail.ru
Польша намерена выйти из "Интерспутника" - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/polsha-1979731558.html
Польша намерена выйти из "Интерспутника"
Польша намерена выйти из "Интерспутника" - РИА Новости, 24.10.2024
Польша намерена выйти из "Интерспутника"
Польша намерена прекратить участие в международной организации спутниковой связи "Интерспутник", сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:48
2024-10-24T09:48
польша
россия
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_29c9e68f68004701eb7052589b8f45c8.jpg
ВАРШАВА, 24 окт - РИА Новости. Польша намерена прекратить участие в международной организации спутниковой связи "Интерспутник", сообщает издание Rzeczpospolita. "Правительство хочет прекратить участие Польши в российской организации, предоставляющей услуги спутниковой связи Интерспутник, основанной по инициативе СССР во времена "холодной войны", от имени нашей страны это должен сделать президент Польши", - говорится в сообщении. Уточняется, что Польша является членом "Интерспутника" с 1974 года. В прошлом году из "Интерспутника" вышла Германия. По данным издания, Польша хочет выйти из "Интерспутника" так как "министерство иностранных дел рекомендует приостановить все контакты и формы сотрудничества с Российской Федерацией, за исключением случаев, возникающих в интересах Республики Польша или по гуманитарным причинам". Уточняется, что Польша имеет право на доступ к спутниковой связи через "Интерспутник", но не использует ее. Международная организация космической связи "Интерспутник" была создана в соответствии с межправительственным соглашением от 15 ноября 1971 года, имеет статус международной межправительственной организации. Ее штаб-квартира расположена в Москве. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html
https://ria.ru/20240620/polsha-1954177213.html
польша
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869086752_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3a5076bdb824a1f90a2a5da78180b8fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, в мире, германия
Польша, Россия, В мире, Германия
Польша намерена выйти из "Интерспутника"

Польша хочет выйти из организации спутниковой связи "Интерспутник"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 24 окт - РИА Новости. Польша намерена прекратить участие в международной организации спутниковой связи "Интерспутник", сообщает издание Rzeczpospolita.
"Правительство хочет прекратить участие Польши в российской организации, предоставляющей услуги спутниковой связи Интерспутник, основанной по инициативе СССР во времена "холодной войны", от имени нашей страны это должен сделать президент Польши", - говорится в сообщении.
Президент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов. 11 января 2023 - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Президент Польши обвинил премьера в сотрудничестве с ФСБ
5 сентября, 19:23
Уточняется, что Польша является членом "Интерспутника" с 1974 года. В прошлом году из "Интерспутника" вышла Германия.
По данным издания, Польша хочет выйти из "Интерспутника" так как "министерство иностранных дел рекомендует приостановить все контакты и формы сотрудничества с Российской Федерацией, за исключением случаев, возникающих в интересах Республики Польша или по гуманитарным причинам".
Уточняется, что Польша имеет право на доступ к спутниковой связи через "Интерспутник", но не использует ее.
Международная организация космической связи "Интерспутник" была создана в соответствии с межправительственным соглашением от 15 ноября 1971 года, имеет статус международной межправительственной организации. Ее штаб-квартира расположена в Москве.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Польша хочет на случай войны создать систему зашифрованной связи, пишут СМИ
20 июня, 11:00
 
ПольшаРоссияВ миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала