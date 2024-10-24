https://ria.ru/20241024/polsha-1979731558.html

Польша намерена выйти из "Интерспутника"

Польша намерена выйти из "Интерспутника" - РИА Новости, 24.10.2024

Польша намерена выйти из "Интерспутника"

Польша намерена прекратить участие в международной организации спутниковой связи "Интерспутник", сообщает издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T09:48

2024-10-24T09:48

2024-10-24T09:48

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россия

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ВАРШАВА, 24 окт - РИА Новости. Польша намерена прекратить участие в международной организации спутниковой связи "Интерспутник", сообщает издание Rzeczpospolita. "Правительство хочет прекратить участие Польши в российской организации, предоставляющей услуги спутниковой связи Интерспутник, основанной по инициативе СССР во времена "холодной войны", от имени нашей страны это должен сделать президент Польши", - говорится в сообщении. Уточняется, что Польша является членом "Интерспутника" с 1974 года. В прошлом году из "Интерспутника" вышла Германия. По данным издания, Польша хочет выйти из "Интерспутника" так как "министерство иностранных дел рекомендует приостановить все контакты и формы сотрудничества с Российской Федерацией, за исключением случаев, возникающих в интересах Республики Польша или по гуманитарным причинам". Уточняется, что Польша имеет право на доступ к спутниковой связи через "Интерспутник", но не использует ее. Международная организация космической связи "Интерспутник" была создана в соответствии с межправительственным соглашением от 15 ноября 1971 года, имеет статус международной межправительственной организации. Ее штаб-квартира расположена в Москве. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html

https://ria.ru/20240620/polsha-1954177213.html

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польша, россия, в мире, германия