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Ветспециалисты совершили более 3000 проверок в "Сырной долине" Подмосковья - РИА Новости, 24.10.2024
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Новости Подмосковья
 
19:23 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/podmoskove-1979900676.html
Ветспециалисты совершили более 3000 проверок в "Сырной долине" Подмосковья
Ветспециалисты совершили более 3000 проверок в "Сырной долине" Подмосковья - РИА Новости, 24.10.2024
Ветспециалисты совершили более 3000 проверок в "Сырной долине" Подмосковья
Более трех тысяч исследований на качество и безопасность молока провели специалисты ветеринарной лаборатории агропарка "Сырная долина" в Подмосковье за год... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:23
2024-10-24T19:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
молоко
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более трех тысяч исследований на качество и безопасность молока провели специалисты ветеринарной лаборатории агропарка "Сырная долина" в Подмосковье за год работы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Кроме того, было взято 830 проб на проверку качества и безопасности молока, а также молочных продуктов, а еще произведен контроль качества дезинфекции объектов производственной среды. Ветеринарная лаборатория оборудована современным оборудованием для проведения исследований и имеет лицензию на деятельность в области диагностики микроорганизмов четвертой группы патогенности. В ведомстве отметили, что эксперты подтвердили соответствие исследований, проводимых в ветеринарной лаборатории, установленным стандартам и требованиям. Специалисты продолжают обеспечивать качество и безопасность молочной продукции на территории агропарка "Сырная долина".
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московская область (подмосковье), молоко
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Молоко

Ветспециалисты совершили более 3000 проверок в "Сырной долине" Подмосковья

© Pixabay / kkolosovРабота с микроскопом
Работа с микроскопом - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Pixabay / kkolosov
Работа с микроскопом. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более трех тысяч исследований на качество и безопасность молока провели специалисты ветеринарной лаборатории агропарка "Сырная долина" в Подмосковье за год работы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Кроме того, было взято 830 проб на проверку качества и безопасности молока, а также молочных продуктов, а еще произведен контроль качества дезинфекции объектов производственной среды.
Ветеринарная лаборатория оборудована современным оборудованием для проведения исследований и имеет лицензию на деятельность в области диагностики микроорганизмов четвертой группы патогенности.
В ведомстве отметили, что эксперты подтвердили соответствие исследований, проводимых в ветеринарной лаборатории, установленным стандартам и требованиям. Специалисты продолжают обеспечивать качество и безопасность молочной продукции на территории агропарка "Сырная долина".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Молоко
 
 
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