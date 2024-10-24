https://ria.ru/20241024/podmoskove-1979900676.html

Ветспециалисты совершили более 3000 проверок в "Сырной долине" Подмосковья

Ветспециалисты совершили более 3000 проверок в "Сырной долине" Подмосковья - РИА Новости, 24.10.2024

Ветспециалисты совершили более 3000 проверок в "Сырной долине" Подмосковья

Более трех тысяч исследований на качество и безопасность молока провели специалисты ветеринарной лаборатории агропарка "Сырная долина" в Подмосковье за год... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:23

2024-10-24T19:23

2024-10-24T19:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

молоко

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более трех тысяч исследований на качество и безопасность молока провели специалисты ветеринарной лаборатории агропарка "Сырная долина" в Подмосковье за год работы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Кроме того, было взято 830 проб на проверку качества и безопасности молока, а также молочных продуктов, а еще произведен контроль качества дезинфекции объектов производственной среды. Ветеринарная лаборатория оборудована современным оборудованием для проведения исследований и имеет лицензию на деятельность в области диагностики микроорганизмов четвертой группы патогенности. В ведомстве отметили, что эксперты подтвердили соответствие исследований, проводимых в ветеринарной лаборатории, установленным стандартам и требованиям. Специалисты продолжают обеспечивать качество и безопасность молочной продукции на территории агропарка "Сырная долина".

https://ria.ru/20241024/zavod-1979885172.html

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московская область (подмосковье), молоко