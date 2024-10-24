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На подмосковных ж/д станциях установили 20 камер для фиксации нарушений - РИА Новости, 24.10.2024
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Новости Подмосковья
 
18:56 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/podmoskove-1979891103.html
На подмосковных ж/д станциях установили 20 камер для фиксации нарушений
На подмосковных ж/д станциях установили 20 камер для фиксации нарушений - РИА Новости, 24.10.2024
На подмосковных ж/д станциях установили 20 камер для фиксации нарушений
С начала текущего года на 16 подмосковных железнодорожных станциях установили 20 камер с функцией распознавания лиц, они предназначены для фиксации нарушений... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T18:56
2024-10-24T18:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. С начала текущего года на 16 подмосковных железнодорожных станциях установили 20 камер с функцией распознавания лиц, они предназначены для фиксации нарушений правил перехода через железнодорожные пути, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве уточнили, что на данный момент в регионе уже работает 136 таких камер. За девять месяцев с их помощью было зафиксировано около шести тысяч нарушений правил перехода через пути. Такие меры являются очень действенным инструментом, так как на станциях, оборудованных такими камерами, удается значительно снизить число нарушений правил перехода через железную дорогу. Также система определяет личность нарушителя, по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. Данные работы проводятся в рамках большого комплекса мер по обеспечению безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В ведомстве призвали быть внимательными и не нарушать правила: переходить пути только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимать капюшон и наушники, не отвлекаться на телефон.
https://ria.ru/20241022/podmoskove-1979390476.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

На подмосковных ж/д станциях установили 20 камер для фиксации нарушений

© РИА Новости / Руслан КривобокКамера слежения
Камера слежения - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Камера слежения. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. С начала текущего года на 16 подмосковных железнодорожных станциях установили 20 камер с функцией распознавания лиц, они предназначены для фиксации нарушений правил перехода через железнодорожные пути, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что на данный момент в регионе уже работает 136 таких камер. За девять месяцев с их помощью было зафиксировано около шести тысяч нарушений правил перехода через пути. Такие меры являются очень действенным инструментом, так как на станциях, оборудованных такими камерами, удается значительно снизить число нарушений правил перехода через железную дорогу.
Также система определяет личность нарушителя, по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. Данные работы проводятся в рамках большого комплекса мер по обеспечению безопасности граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры.
В ведомстве призвали быть внимательными и не нарушать правила: переходить пути только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимать капюшон и наушники, не отвлекаться на телефон.
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