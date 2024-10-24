https://ria.ru/20241024/podmoskove-1979878807.html

Воробьев передал подмосковным коммунальщикам новую спецтехнику

Воробьев передал подмосковным коммунальщикам новую спецтехнику - РИА Новости, 24.10.2024

Воробьев передал подмосковным коммунальщикам новую спецтехнику

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал представителям муниципалитетов региона первую партию специализированной техники и оборудования для коммунальных... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:27

2024-10-24T18:27

2024-10-24T18:27

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красногорск

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал представителям муниципалитетов региона первую партию специализированной техники и оборудования для коммунальных предприятий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В числе техники, которая была передана по национальному проекту "Жилье и городская среда" - маневренные экскаваторы-погрузчики с высокой проходимостью и ручные роторные снегоуборщики, которые позволяют в 2,5 раза быстрее убирать снег. "Хочу поблагодарить всех, кто заботиться о чистоте наших улиц и дворов. Мы понимаем, какой большой у нас регион, который живет очень насыщенной жизнью. И со своей стороны каждый год стараемся усиливать все, что касается уборочной техники - как для дорог, так и дворов. Сегодня мы вручаем 92 единицы новой, дополнительной техники, которую будут использовать на территориях нашего Подмосковья. Крайне важно, чтобы и эффективность, и алгоритмы работы были максимально продуманы – этому мы тоже уделяем внимание. Знаю, что особенно в экстремальные, снежные дни на вас выпадает большая нагрузка, и мы очень рассчитываем, что каждый из тех, кто трудится во дворах, на дорогах, в жилищно-коммунальном хозяйстве, сделает все, чтобы работу свою выполнить достойно, по совести. Ну а мы, со своей стороны, позаботимся об оснащении", - сказал Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Техника, которую передали сегодня, пополнит парки 33 муниципалитетов: Балашихи, Красногорска, Ленинского, Коломны, Реутова, Фрязина и других.

https://ria.ru/20241024/regportal-1979813197.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), балашиха, красногорск, андрей воробьев