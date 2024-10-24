https://ria.ru/20241024/podmoskove-1979809880.html
Более 80 искусственных неровностей установили на дорогах Подмосковья
Более 80 искусственных неровностей установили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 24.10.2024
Более 80 искусственных неровностей установили на дорогах Подмосковья
Более 80 искусственных неровностей уже установили на дорогах Подмосковья в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:38
2024-10-24T14:38
2024-10-24T14:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
мосавтодор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156163/57/1561635779_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_b8ed01536cf4f8a5ea054af2b50eaab1.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 80 искусственных неровностей уже установили на дорогах Подмосковья в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Специалисты "Мосавтодора" обустроили более 80 резинокордовых и асфальтобетонных искусственных неровностей на 53 участках региональных дорог для успокоения движения и снижения аварийности. Всего до конца года в области запланировано установить 150 новых искусственных неровностей", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Неровности устанавливаются преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость. Искусственные неровности обустроили в 22 городских округах. Однако для повышения безопасности на региональных дорогах продолжается установка металлических и перильных ограждений, светофоров и строительство тротуаров.
https://ria.ru/20241024/onkoskrining-1979808401.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156163/57/1561635779_115:0:1387:954_1920x0_80_0_0_735c3fd3fcedd8fa3297be8a26dd8710.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей гержик, мосавтодор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, Мосавтодор
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 80 искусственных неровностей уже установили на дорогах Подмосковья в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Специалисты "Мосавтодора
" обустроили более 80 резинокордовых и асфальтобетонных искусственных неровностей на 53 участках региональных дорог для успокоения движения и снижения аварийности. Всего до конца года в области запланировано установить 150 новых искусственных неровностей", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик
, его слова приводит пресс-служба.
Неровности устанавливаются преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.
Искусственные неровности обустроили в 22 городских округах. Однако для повышения безопасности на региональных дорогах продолжается установка металлических и перильных ограждений, светофоров и строительство тротуаров.