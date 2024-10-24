Рейтинг@Mail.ru
Более 80 искусственных неровностей установили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:38 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/podmoskove-1979809880.html
Более 80 искусственных неровностей установили на дорогах Подмосковья
Более 80 искусственных неровностей установили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 24.10.2024
Более 80 искусственных неровностей установили на дорогах Подмосковья
Более 80 искусственных неровностей уже установили на дорогах Подмосковья в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:38
2024-10-24T14:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
мосавтодор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156163/57/1561635779_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_b8ed01536cf4f8a5ea054af2b50eaab1.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 80 искусственных неровностей уже установили на дорогах Подмосковья в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Специалисты "Мосавтодора" обустроили более 80 резинокордовых и асфальтобетонных искусственных неровностей на 53 участках региональных дорог для успокоения движения и снижения аварийности. Всего до конца года в области запланировано установить 150 новых искусственных неровностей", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Неровности устанавливаются преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость. Искусственные неровности обустроили в 22 городских округах. Однако для повышения безопасности на региональных дорогах продолжается установка металлических и перильных ограждений, светофоров и строительство тротуаров.
https://ria.ru/20241024/onkoskrining-1979808401.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156163/57/1561635779_115:0:1387:954_1920x0_80_0_0_735c3fd3fcedd8fa3297be8a26dd8710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), алексей гержик, мосавтодор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, Мосавтодор

Более 80 искусственных неровностей установили на дорогах Подмосковья

© РИА Новости / Евгений БиятовМинистр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 80 искусственных неровностей уже установили на дорогах Подмосковья в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Специалисты "Мосавтодора" обустроили более 80 резинокордовых и асфальтобетонных искусственных неровностей на 53 участках региональных дорог для успокоения движения и снижения аварийности. Всего до конца года в области запланировано установить 150 новых искусственных неровностей", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Неровности устанавливаются преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.
Искусственные неровности обустроили в 22 городских округах. Однако для повышения безопасности на региональных дорогах продолжается установка металлических и перильных ограждений, светофоров и строительство тротуаров.
Онкоскрининг - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 26 октября
Вчера, 14:33
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей ГержикМосавтодор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала