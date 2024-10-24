https://ria.ru/20241024/podmoskove-1979809880.html

Более 80 искусственных неровностей установили на дорогах Подмосковья

Более 80 искусственных неровностей установили на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 24.10.2024

Более 80 искусственных неровностей установили на дорогах Подмосковья

Более 80 искусственных неровностей уже установили на дорогах Подмосковья в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:38

2024-10-24T14:38

2024-10-24T14:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

мосавтодор

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 80 искусственных неровностей уже установили на дорогах Подмосковья в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Специалисты "Мосавтодора" обустроили более 80 резинокордовых и асфальтобетонных искусственных неровностей на 53 участках региональных дорог для успокоения движения и снижения аварийности. Всего до конца года в области запланировано установить 150 новых искусственных неровностей", — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Неровности устанавливаются преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи образовательных учреждений и других мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость. Искусственные неровности обустроили в 22 городских округах. Однако для повышения безопасности на региональных дорогах продолжается установка металлических и перильных ограждений, светофоров и строительство тротуаров.

https://ria.ru/20241024/onkoskrining-1979808401.html

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московская область (подмосковье), алексей гержик, мосавтодор