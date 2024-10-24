https://ria.ru/20241024/pensiya-1979699096.html

Эксперт рассказал, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году

Эксперт рассказал, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году - РИА Новости, 24.10.2024

Эксперт рассказал, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году

По прогнозу Минэкономразвития, ожидаемый уровень инфляции составит 7,3 процента, поэтому страховые пенсии с 1 января 2025 года вырастут на этот процент. Об этом РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T02:10

2024-10-24T02:10

2024-10-24T02:10

пенсии

пенсионеры

общество

россия

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. По прогнозу Минэкономразвития, ожидаемый уровень инфляции составит 7,3 процента, поэтому страховые пенсии с 1 января 2025 года вырастут на этот процент. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.Ранее планировалось провести индексацию пенсий в 2025 году с 1 февраля на 4,5 процента и с 1 апреля — еще на 2,2 процента.Однако правительство внесло изменения в законопроект и решило проиндексировать пенсии один раз в начале года. Это выше предусмотренных ранее параметров двухэтапной индексации, отмечает эксперт.Виноградов напомнил, что в следующем году планируется возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам."Поэтому увеличение пенсии на 7,3 процента коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров", — подчеркнул юрист.С 1 февраля Социальный фонд России также повысит размер ежемесячных денежных выплат инвалидам, ветеранам боевых действий и некоторым другим категориям граждан."Также с 1 августа Соцфонд скорректирует размер страховых пенсий работающим пенсионерам по величине индивидуального пенсионного коэффициента, в зависимости от размеров уплаченных в 2024 году страховых взносов", — указывает Виноградов.Однако, как объясняет юрист, пока все цифры предварительные. Возможны пересмотры размеров индексации и дополнительные корректировки выплат.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пенсии, пенсионеры, общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ)