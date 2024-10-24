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Эксперт рассказал, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году - РИА Новости, 24.10.2024
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02:10 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/pensiya-1979699096.html
Эксперт рассказал, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году
Эксперт рассказал, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году - РИА Новости, 24.10.2024
Эксперт рассказал, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году
По прогнозу Минэкономразвития, ожидаемый уровень инфляции составит 7,3 процента, поэтому страховые пенсии с 1 января 2025 года вырастут на этот процент. Об этом РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T02:10
2024-10-24T02:10
пенсии
пенсионеры
общество
россия
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. По прогнозу Минэкономразвития, ожидаемый уровень инфляции составит 7,3 процента, поэтому страховые пенсии с 1 января 2025 года вырастут на этот процент. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.Ранее планировалось провести индексацию пенсий в 2025 году с 1 февраля на 4,5 процента и с 1 апреля — еще на 2,2 процента.Однако правительство внесло изменения в законопроект и решило проиндексировать пенсии один раз в начале года. Это выше предусмотренных ранее параметров двухэтапной индексации, отмечает эксперт.Виноградов напомнил, что в следующем году планируется возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам."Поэтому увеличение пенсии на 7,3 процента коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров", — подчеркнул юрист.С 1 февраля Социальный фонд России также повысит размер ежемесячных денежных выплат инвалидам, ветеранам боевых действий и некоторым другим категориям граждан."Также с 1 августа Соцфонд скорректирует размер страховых пенсий работающим пенсионерам по величине индивидуального пенсионного коэффициента, в зависимости от размеров уплаченных в 2024 году страховых взносов", — указывает Виноградов.Однако, как объясняет юрист, пока все цифры предварительные. Возможны пересмотры размеров индексации и дополнительные корректировки выплат.
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пенсии, пенсионеры, общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ)
Пенсии, Пенсионеры, Общество, Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Эксперт рассказал, кому и на сколько повысят пенсию в 2025 году

Юрист Виноградов: страховые пенсии с 2025 года вырастут на уровень инфляции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. По прогнозу Минэкономразвития, ожидаемый уровень инфляции составит 7,3 процента, поэтому страховые пенсии с 1 января 2025 года вырастут на этот процент. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.
Ранее планировалось провести индексацию пенсий в 2025 году с 1 февраля на 4,5 процента и с 1 апреля — еще на 2,2 процента.
Однако правительство внесло изменения в законопроект и решило проиндексировать пенсии один раз в начале года. Это выше предусмотренных ранее параметров двухэтапной индексации, отмечает эксперт.
Виноградов напомнил, что в следующем году планируется возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам.
"Поэтому увеличение пенсии на 7,3 процента коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров", — подчеркнул юрист.
С 1 февраля Социальный фонд России также повысит размер ежемесячных денежных выплат инвалидам, ветеранам боевых действий и некоторым другим категориям граждан.
"Также с 1 августа Соцфонд скорректирует размер страховых пенсий работающим пенсионерам по величине индивидуального пенсионного коэффициента, в зависимости от размеров уплаченных в 2024 году страховых взносов", — указывает Виноградов.
Однако, как объясняет юрист, пока все цифры предварительные. Возможны пересмотры размеров индексации и дополнительные корректировки выплат.
 
ПенсииПенсионерыОбществоРоссияВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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