https://ria.ru/20241024/patrushev-1979733835.html
Патрушев рассказал о планах по поставкам продукции АПК за рубеж
Патрушев рассказал о планах по поставкам продукции АПК за рубеж - РИА Новости, 24.10.2024
Патрушев рассказал о планах по поставкам продукции АПК за рубеж
Россия планирует в этом году поставить за рубеж свыше 108 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T09:59
2024-10-24T09:59
2024-10-24T10:00
экономика
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия планирует в этом году поставить за рубеж свыше 108 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Объем поставок на экспорт у нас в принципе постоянно увеличивается, в денежном выражении мы ушли уже за 40 миллиардов долларов в физическом объеме. В прошлом году мы поставили на зарубежные рынки порядка 103 миллионов тонн нашей продукции. В этом году планируем больше 108 миллионов тонн нашей продукции поставить на зарубежный рынок", - сказал Патрушев интервью телеканалу "Россия-24".
https://ria.ru/20241023/patrushev-1979614349.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев
Патрушев рассказал о планах по поставкам продукции АПК за рубеж
Патрушев: Россия в этом году поставит за рубеж 108 миллионов тонн продукции АПК