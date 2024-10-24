Пашинян поблагодарил Путина за организацию форума БРИКС
Пашинян выразил признательность Путину за организацию форума БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил российскую сторону за приглашение на саммит БРИКС в Казани и выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за организацию форума.
"Прежде всего хотел бы поблагодарить за приглашение принять участие на встрече в формате и выразить признательность президенту Российской Федерации за гостеприимную организацию сегодняшнего саммита на высоком уровне", - сказал Пашинян.
По его словам, тема встречи "БРИКС и Глобальный Юг. Совместное строительство лучшего мира" как нельзя лучше вписывается анонсированный правительством Армении транспортно-коммуникационный проект "Перекресток мира". Он уточнил, что суть проекта заключается в следующем: Армения готова и заинтересована в организации по своей территории проезда транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождения трубопроводов, кабельных трасс. "Это кратчайший маршрут между Черным морем и Персидским заливом по территориям Исламской республики Иран, Республики Армения и Грузии. Это направление Север-Юг. А также кратчайший маршрут между Каспийским и Мраморным морями по территориям Азербайджанской Республики, Республики Армения и Турции. Это направление Восток - Запад", - заявил Пашинян.