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Пашинян поблагодарил Путина за организацию форума БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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14:43 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/pashinyan-1979812040.html
Пашинян поблагодарил Путина за организацию форума БРИКС
Пашинян поблагодарил Путина за организацию форума БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Пашинян поблагодарил Путина за организацию форума БРИКС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил российскую сторону за приглашение на саммит БРИКС в Казани и выразил признательность президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:43
2024-10-24T14:43
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никол пашинян
владимир путин
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил российскую сторону за приглашение на саммит БРИКС в Казани и выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за организацию форума. "Прежде всего хотел бы поблагодарить за приглашение принять участие на встрече в формате и выразить признательность президенту Российской Федерации за гостеприимную организацию сегодняшнего саммита на высоком уровне", - сказал Пашинян. По его словам, тема встречи "БРИКС и Глобальный Юг. Совместное строительство лучшего мира" как нельзя лучше вписывается анонсированный правительством Армении транспортно-коммуникационный проект "Перекресток мира". Он уточнил, что суть проекта заключается в следующем: Армения готова и заинтересована в организации по своей территории проезда транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождения трубопроводов, кабельных трасс. "Это кратчайший маршрут между Черным морем и Персидским заливом по территориям Исламской республики Иран, Республики Армения и Грузии. Это направление Север-Юг. А также кратчайший маршрут между Каспийским и Мраморным морями по территориям Азербайджанской Республики, Республики Армения и Турции. Это направление Восток - Запад", - заявил Пашинян.
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в мире, армения, казань, россия, никол пашинян, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Армения, Казань, Россия, Никол Пашинян, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Пашинян поблагодарил Путина за организацию форума БРИКС

Пашинян выразил признательность Путину за организацию форума БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил российскую сторону за приглашение на саммит БРИКС в Казани и выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за организацию форума.
"Прежде всего хотел бы поблагодарить за приглашение принять участие на встрече в формате и выразить признательность президенту Российской Федерации за гостеприимную организацию сегодняшнего саммита на высоком уровне", - сказал Пашинян.
По его словам, тема встречи "БРИКС и Глобальный Юг. Совместное строительство лучшего мира" как нельзя лучше вписывается анонсированный правительством Армении транспортно-коммуникационный проект "Перекресток мира". Он уточнил, что суть проекта заключается в следующем: Армения готова и заинтересована в организации по своей территории проезда транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождения трубопроводов, кабельных трасс. "Это кратчайший маршрут между Черным морем и Персидским заливом по территориям Исламской республики Иран, Республики Армения и Грузии. Это направление Север-Юг. А также кратчайший маршрут между Каспийским и Мраморным морями по территориям Азербайджанской Республики, Республики Армения и Турции. Это направление Восток - Запад", - заявил Пашинян.
Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Вчера, 14:11
 
В миреАрменияКазаньРоссияНикол ПашинянВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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