https://ria.ru/20241024/pashinyan-1979812040.html

Пашинян поблагодарил Путина за организацию форума БРИКС

Пашинян поблагодарил Путина за организацию форума БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Пашинян поблагодарил Путина за организацию форума БРИКС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил российскую сторону за приглашение на саммит БРИКС в Казани и выразил признательность президенту РФ Владимиру... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:43

2024-10-24T14:43

2024-10-24T14:43

в мире

армения

казань

россия

никол пашинян

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979797677_0:268:3166:2048_1920x0_80_0_0_dbafdaf72bf57d52c9e04cd5b1766cac.jpg

КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил российскую сторону за приглашение на саммит БРИКС в Казани и выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за организацию форума. "Прежде всего хотел бы поблагодарить за приглашение принять участие на встрече в формате и выразить признательность президенту Российской Федерации за гостеприимную организацию сегодняшнего саммита на высоком уровне", - сказал Пашинян. По его словам, тема встречи "БРИКС и Глобальный Юг. Совместное строительство лучшего мира" как нельзя лучше вписывается анонсированный правительством Армении транспортно-коммуникационный проект "Перекресток мира". Он уточнил, что суть проекта заключается в следующем: Армения готова и заинтересована в организации по своей территории проезда транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождения трубопроводов, кабельных трасс. "Это кратчайший маршрут между Черным морем и Персидским заливом по территориям Исламской республики Иран, Республики Армения и Грузии. Это направление Север-Юг. А также кратчайший маршрут между Каспийским и Мраморным морями по территориям Азербайджанской Республики, Республики Армения и Турции. Это направление Восток - Запад", - заявил Пашинян.

https://ria.ru/20241024/putin-1979802228.html

армения

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, казань, россия, никол пашинян, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году