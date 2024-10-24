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В Новгороде возбудили дело после осквернения монумента Победы - РИА Новости, 24.10.2024
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10:10 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/pamyatnik-1979735822.html
В Новгороде возбудили дело после осквернения монумента Победы
В Новгороде возбудили дело после осквернения монумента Победы - РИА Новости, 24.10.2024
В Новгороде возбудили дело после осквернения монумента Победы
Уголовное дело возбудили в отношении вандалов, изрисовавших монумент Победы в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба СУ СК региона. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:10
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении вандалов, изрисовавших монумент Победы в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба СУ СК региона. Новгородцы в среду в соцсетях разместили фотографию, на которой видно, что на монументе Победы неизвестные написали английское слово blood (в переводе на русский язык - кровь). Следователи сразу выехали к памятнику и подтвердили факт вандализма. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", - говорится в сообщении ведомства. В настоящее время проводится следствие с целью установить лица причастных к повреждению монумента и дать окончательную правовую оценку случившемуся. Прокуратура региона также проводит проверку. Это не первый акт вандализма в этом году в Новгородской области с памятниками Великой Отечественной войне. В конце июля житель города Старая Русса сжег памятные венки в пламени мемориала Вечный огонь, его арестовали по обвинению в повреждении памятника. В начале октября там же подростки, греясь у Вечного огня, стали на него дуть и погасили. В Чудово в начале сентября подростки спалили искусственные цветы на Вечном огне.
https://ria.ru/20240726/ogon-1962228512.html
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происшествия, великий новгород, россия, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Великий Новгород, Россия, Новгородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгороде возбудили дело после осквернения монумента Победы

СК завел дело против вандалов, изрисовавших монумент Победы в Великом Новгороде

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении вандалов, изрисовавших монумент Победы в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба СУ СК региона.
Новгородцы в среду в соцсетях разместили фотографию, на которой видно, что на монументе Победы неизвестные написали английское слово blood (в переводе на русский язык - кровь). Следователи сразу выехали к памятнику и подтвердили факт вандализма.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", - говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время проводится следствие с целью установить лица причастных к повреждению монумента и дать окончательную правовую оценку случившемуся.
Прокуратура региона также проводит проверку.
Это не первый акт вандализма в этом году в Новгородской области с памятниками Великой Отечественной войне. В конце июля житель города Старая Русса сжег памятные венки в пламени мемориала Вечный огонь, его арестовали по обвинению в повреждении памятника. В начале октября там же подростки, греясь у Вечного огня, стали на него дуть и погасили. В Чудово в начале сентября подростки спалили искусственные цветы на Вечном огне.
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