https://ria.ru/20241024/pamyatnik-1979735822.html

В Новгороде возбудили дело после осквернения монумента Победы

В Новгороде возбудили дело после осквернения монумента Победы - РИА Новости, 24.10.2024

В Новгороде возбудили дело после осквернения монумента Победы

Уголовное дело возбудили в отношении вандалов, изрисовавших монумент Победы в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба СУ СК региона. РИА Новости, 24.10.2024

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении вандалов, изрисовавших монумент Победы в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба СУ СК региона. Новгородцы в среду в соцсетях разместили фотографию, на которой видно, что на монументе Победы неизвестные написали английское слово blood (в переводе на русский язык - кровь). Следователи сразу выехали к памятнику и подтвердили факт вандализма. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России", - говорится в сообщении ведомства. В настоящее время проводится следствие с целью установить лица причастных к повреждению монумента и дать окончательную правовую оценку случившемуся. Прокуратура региона также проводит проверку. Это не первый акт вандализма в этом году в Новгородской области с памятниками Великой Отечественной войне. В конце июля житель города Старая Русса сжег памятные венки в пламени мемориала Вечный огонь, его арестовали по обвинению в повреждении памятника. В начале октября там же подростки, греясь у Вечного огня, стали на него дуть и погасили. В Чудово в начале сентября подростки спалили искусственные цветы на Вечном огне.

https://ria.ru/20240726/ogon-1962228512.html

https://ria.ru/20240902/ogon-1970095994.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, великий новгород, россия, новгородская область, следственный комитет россии (ск рф)