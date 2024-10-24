https://ria.ru/20241024/pakistan-1979711361.html

Пакистан учитывает санкции в торговле с Россией

Пакистан учитывает санкции в торговле с Россией - РИА Новости, 24.10.2024

Пакистан учитывает санкции в торговле с Россией

Пакистан будет учитывать фактор санкций при развитии сотрудничества с Россией, но считает, что имеет право покупать у нее нефть по выгодным ценам, заявил РИА... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T05:59

2024-10-24T05:59

2024-10-24T05:59

россия

пакистан

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ИСЛАМАБАД, 24 окт – РИА Новости. Пакистан будет учитывать фактор санкций при развитии сотрудничества с Россией, но считает, что имеет право покупать у нее нефть по выгодным ценам, заявил РИА Новости советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан. "Пакистан должен заботиться о своей собственной национальной безопасности... Если Россия является партнером Пакистана в области энергетической безопасности и поставляет нам дешевую нефть, у нас есть право покупать у России дешевую нефть, чтобы облегчить экономическое бремя нашего народа", - сказал он. Подобные решения, по словам собеседника агентства, будут принимать на основе "баланса международных санкций и интересов национальной безопасности". "Пакистан на данный момент не подпадал ни под какие санкции, поскольку объем торговли с Россией не так велик. Очевидно, что, когда мы соберемся наращивать товарооборот, то будем прежде учитывать различные соображения… если потребуется, то и позиции сторон, вводящих санкции", - сказал чиновник.

https://ria.ru/20241022/pakistan-1979441409.html

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россия

пакистан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, пакистан, в мире