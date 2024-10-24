https://ria.ru/20241024/pakistan-1979711361.html
Пакистан учитывает санкции в торговле с Россией
Пакистан учитывает санкции в торговле с Россией - РИА Новости, 24.10.2024
Пакистан учитывает санкции в торговле с Россией
Пакистан будет учитывать фактор санкций при развитии сотрудничества с Россией, но считает, что имеет право покупать у нее нефть по выгодным ценам, заявил РИА... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T05:59
2024-10-24T05:59
2024-10-24T05:59
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ИСЛАМАБАД, 24 окт – РИА Новости. Пакистан будет учитывать фактор санкций при развитии сотрудничества с Россией, но считает, что имеет право покупать у нее нефть по выгодным ценам, заявил РИА Новости советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан. "Пакистан должен заботиться о своей собственной национальной безопасности... Если Россия является партнером Пакистана в области энергетической безопасности и поставляет нам дешевую нефть, у нас есть право покупать у России дешевую нефть, чтобы облегчить экономическое бремя нашего народа", - сказал он. Подобные решения, по словам собеседника агентства, будут принимать на основе "баланса международных санкций и интересов национальной безопасности". "Пакистан на данный момент не подпадал ни под какие санкции, поскольку объем торговли с Россией не так велик. Очевидно, что, когда мы соберемся наращивать товарооборот, то будем прежде учитывать различные соображения… если потребуется, то и позиции сторон, вводящих санкции", - сказал чиновник.
https://ria.ru/20241022/pakistan-1979441409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пакистан, в мире
Пакистан учитывает санкции в торговле с Россией
Пакистан учитывает санкции в торговле с Россией, но вправе покупать у нее нефть
ИСЛАМАБАД, 24 окт – РИА Новости. Пакистан будет учитывать фактор санкций при развитии сотрудничества с Россией, но считает, что имеет право покупать у нее нефть по выгодным ценам, заявил РИА Новости советник премьер-министра страны Рана Ихсан Афзаль Хан.
"Пакистан должен заботиться о своей собственной национальной безопасности... Если Россия является партнером Пакистана в области энергетической безопасности и поставляет нам дешевую нефть, у нас есть право покупать у России дешевую нефть, чтобы облегчить экономическое бремя нашего народа", - сказал он.
Подобные решения, по словам собеседника агентства, будут принимать на основе "баланса международных санкций и интересов национальной безопасности".
"Пакистан на данный момент не подпадал ни под какие санкции, поскольку объем торговли с Россией не так велик. Очевидно, что, когда мы соберемся наращивать товарооборот, то будем прежде учитывать различные соображения… если потребуется, то и позиции сторон, вводящих санкции", - сказал чиновник.