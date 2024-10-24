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Президент ОАЭ подтвердил стремление развивать отношения с Россией - РИА Новости, 24.10.2024
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14:10 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/otnosheniya-1979801938.html
Президент ОАЭ подтвердил стремление развивать отношения с Россией
Президент ОАЭ подтвердил стремление развивать отношения с Россией - РИА Новости, 24.10.2024
Президент ОАЭ подтвердил стремление развивать отношения с Россией
Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подтвердил стремление развивать отношения с Россией, его слова приводит эмиратское агентство WAM. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:10
2024-10-24T14:10
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оаэ
мухаммед бен заид аль нахайян
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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ДУБАЙ, 24 окт - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подтвердил стремление развивать отношения с Россией, его слова приводит эмиратское агентство WAM."Я обсудил с президентом Владимиром Путиным в Москве пути укрепления отношений ОАЭ и России, особенно в области развития и совместной работы по достижению целей стратегического партнерства между нашими странами", - сказал он.По его словам, "ОАЭ настроены углублять отношения с РФ и международными партнерами и использовать все возможности для обеспечения процветания народов мира". Президент ОАЭ в среду сам посетил Казань для участия в основном заседании саммита БРИКС. Кроме того, на днях Аль Нахайян был в России с отдельным официальным визитом. В минувшее воскресенье они с Путиным общались в неформальной обстановке в подмосковной резиденции Ново-Огарево, а в понедельник, 21 октября президенты России и Эмиратов провели официальные переговоры в Кремле.
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в мире, россия, оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, ОАЭ, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент ОАЭ подтвердил стремление развивать отношения с Россией

Глава ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян подтвердил стремление развивать отношения с РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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ДУБАЙ, 24 окт - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подтвердил стремление развивать отношения с Россией, его слова приводит эмиратское агентство WAM.
"Я обсудил с президентом Владимиром Путиным в Москве пути укрепления отношений ОАЭ и России, особенно в области развития и совместной работы по достижению целей стратегического партнерства между нашими странами", - сказал он.
По его словам, "ОАЭ настроены углублять отношения с РФ и международными партнерами и использовать все возможности для обеспечения процветания народов мира".
Президент ОАЭ в среду сам посетил Казань для участия в основном заседании саммита БРИКС. Кроме того, на днях Аль Нахайян был в России с отдельным официальным визитом. В минувшее воскресенье они с Путиным общались в неформальной обстановке в подмосковной резиденции Ново-Огарево, а в понедельник, 21 октября президенты России и Эмиратов провели официальные переговоры в Кремле.
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В миреРоссияОАЭМухаммед бен Заид Аль НахайянВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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