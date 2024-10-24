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Президент ОАЭ подтвердил стремление развивать отношения с Россией

Президент ОАЭ подтвердил стремление развивать отношения с Россией - РИА Новости, 24.10.2024

Президент ОАЭ подтвердил стремление развивать отношения с Россией

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подтвердил стремление развивать отношения с Россией, его слова приводит эмиратское агентство WAM. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:10

2024-10-24T14:10

2024-10-24T14:10

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мухаммед бен заид аль нахайян

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

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ДУБАЙ, 24 окт - РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян подтвердил стремление развивать отношения с Россией, его слова приводит эмиратское агентство WAM."Я обсудил с президентом Владимиром Путиным в Москве пути укрепления отношений ОАЭ и России, особенно в области развития и совместной работы по достижению целей стратегического партнерства между нашими странами", - сказал он.По его словам, "ОАЭ настроены углублять отношения с РФ и международными партнерами и использовать все возможности для обеспечения процветания народов мира". Президент ОАЭ в среду сам посетил Казань для участия в основном заседании саммита БРИКС. Кроме того, на днях Аль Нахайян был в России с отдельным официальным визитом. В минувшее воскресенье они с Путиным общались в неформальной обстановке в подмосковной резиденции Ново-Огарево, а в понедельник, 21 октября президенты России и Эмиратов провели официальные переговоры в Кремле.

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