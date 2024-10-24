Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/ostin-1979700820.html
Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля
Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля - РИА Новости, 24.10.2024
Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля
Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которого стороны обсудили операции израильских сил в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T02:28
2024-10-24T02:28
в мире
израиль
ливан
сша
ллойд остин
патрик райдер
яхья синвар
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979332154_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_7bfeb2e5ce158cbfb31a3c92eaa92b19.jpg
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которого стороны обсудили операции израильских сил в Ливане и критическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер. По данным ведомства, Остин выразил соболезнования в связи с гибелью командира бригады Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере Газы и подтвердил непоколебимую поддержку США в вопросах обороны Израиля. В качестве примера этой поддержки он упомянул недавнее развертывание американской системы ПРО THAAD для защиты Израиля. Глава Пентагона также приветствовал продвижение гуманитарной помощи через КПП Эрез и призвал израильское правительство предпринять все необходимые шаги для решения острой гуманитарной ситуации в Газе. Он подчеркнул важность использования возможностей для освобождения заложников и прекращения огня, которые появились после гибели лидера ХАМАСа Яхьи Синвара. Кроме того, Остин выразил обеспокоенность по поводу сообщений об ударах по ливанским вооруженным силам и подчеркнул важность обеспечения безопасности и защиты как ливанских войск, так и миротворцев ООН.
https://ria.ru/20241023/erdogan-1979598770.html
https://ria.ru/20241023/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979332154_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d7898c91c1be4aa1521207384ae196ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сша, ллойд остин, патрик райдер, яхья синвар, министерство обороны сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, США, Ллойд Остин, Патрик Райдер, Яхья Синвар, Министерство обороны США, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля

Остин обсудил с Галантом военные действия в Ливане и ситуацию в Газе

© AP Photo / Hussein MallaСпасатели на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан
Спасатели на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Спасатели на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которого стороны обсудили операции израильских сил в Ливане и критическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.
По данным ведомства, Остин выразил соболезнования в связи с гибелью командира бригады Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере Газы и подтвердил непоколебимую поддержку США в вопросах обороны Израиля. В качестве примера этой поддержки он упомянул недавнее развертывание американской системы ПРО THAAD для защиты Израиля.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Эрдоган призвал к срочным мерам в отношении Израиля на полях БРИКС
Вчера, 16:15
Глава Пентагона также приветствовал продвижение гуманитарной помощи через КПП Эрез и призвал израильское правительство предпринять все необходимые шаги для решения острой гуманитарной ситуации в Газе. Он подчеркнул важность использования возможностей для освобождения заложников и прекращения огня, которые появились после гибели лидера ХАМАСа Яхьи Синвара.
Кроме того, Остин выразил обеспокоенность по поводу сообщений об ударах по ливанским вооруженным силам и подчеркнул важность обеспечения безопасности и защиты как ливанских войск, так и миротворцев ООН.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЛиванСШАЛлойд ОстинПатрик РайдерЯхья СинварМинистерство обороны СШАХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала