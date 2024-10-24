https://ria.ru/20241024/ostin-1979700820.html

Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля

Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля - РИА Новости, 24.10.2024

Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которого стороны обсудили операции израильских сил в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T02:28

2024-10-24T02:28

2024-10-24T02:28

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в ходе которого стороны обсудили операции израильских сил в Ливане и критическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер. По данным ведомства, Остин выразил соболезнования в связи с гибелью командира бригады Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на севере Газы и подтвердил непоколебимую поддержку США в вопросах обороны Израиля. В качестве примера этой поддержки он упомянул недавнее развертывание американской системы ПРО THAAD для защиты Израиля. Глава Пентагона также приветствовал продвижение гуманитарной помощи через КПП Эрез и призвал израильское правительство предпринять все необходимые шаги для решения острой гуманитарной ситуации в Газе. Он подчеркнул важность использования возможностей для освобождения заложников и прекращения огня, которые появились после гибели лидера ХАМАСа Яхьи Синвара. Кроме того, Остин выразил обеспокоенность по поводу сообщений об ударах по ливанским вооруженным силам и подчеркнул важность обеспечения безопасности и защиты как ливанских войск, так и миротворцев ООН.

https://ria.ru/20241023/erdogan-1979598770.html

https://ria.ru/20241023/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, сша, ллойд остин, патрик райдер, яхья синвар, министерство обороны сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024