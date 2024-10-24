https://ria.ru/20241024/osnaschenie-1979898863.html

Тверская область направила в зону СВО стройматериалы и оснащение

Тверская область направила в зону СВО стройматериалы и оснащение - РИА Новости, 24.10.2024

Тверская область направила в зону СВО стройматериалы и оснащение

Тверская область отправила в зону проведения специальной военной операции очередной гуманитарный груз, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:19

2024-10-24T19:19

2024-10-24T19:19

тверская область

тверская область

сво

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Тверская область отправила в зону проведения специальной военной операции очередной гуманитарный груз, сообщает пресс-служба регионального правительства. Для разведчиков херсонского направления собраны пило- и другие строительные материалы для обустройства фортификационных сооружений. Груз сформирован общественно полезным фондом тверских добровольцев, волонтерским штабом "Помощь Донбассу" при поддержке правительства региона. В его сборе участвовали жители и предпринимателями Верхневолжья. Всего на передовую направлено семь машин с более 150 тоннами строительных материалов, а также оснащением и другими необходимыми военным вещами. "Передаем слова искренней признательности волонтерскому штабу "Помощь Донбассу" за переданные нам квадрокоптеры, бинокли, радиостанции, ретрансляторы и строительные материалы. Ваша помощь – это бесценный вклад в нашу победу", – сказали бойцы. Военнослужащие поблагодарили за поддержку волонтеров, жителей и предприятия Тверской области, адресовав особые слова школьникам, которые пишут военным письма и передают им лично собранные подарки. Гуманитарные грузы собирают и в муниципальных образованиях Тверской области. Накануне из Сонковского округа в зону проведения СВО местными волонтерскими объединениями направлен груз с пиломатериалами для возведения блиндажей – всего порядка 20 кубометров. В формировании груза участвовали жители, предприниматели, общественные объединения округа: они собрали бойцам теплые вещи, одеяла, матрацы, медикаменты, гостинцы и многое другое. Школьники округа написали военным письма. Кроме того, им переданы поэтические сборники от местных авторов. "Стройматериалы очень востребованы, везем их в часть, находящуюся на линии боевого соприкосновения. Именно там, на передовой, оборудуются блиндажи и окопы. Благодарю всех сонковчан за теплый прием, выражаю благодарность предпринимателям за оказанную неоценимую помощь и всем неравнодушным жителям родного края, кто принимал участие в сборе посылок. Это согревает наши души, укрепляет дух, вдохновляет на победу", – отметил житель Сонковского округа, участник СВО. Бойцы, которым передан гуманитарный груз, пообщались с волонтерами и местными активистами, рассказали о службе, боевых товарищах, поблагодарили сонковчан за поддержку. Накануне также от Тверской области передан квадроцикл для 150 гвардейской мотострелковой дивизии. Груз приняли бойцы, которые привезли с собой благодарность от временно исполняющего обязанности командира дивизии жителям, волонтерам Верхневолжья за поддержку и гуманитарную помощь подразделениям, участвующим в специальной военной операции.

https://ria.ru/20241023/forum-1979628708.html

https://ria.ru/20241022/trudoustroystvo-1979402727.html

https://ria.ru/20241018/rudenya-1978830938.html

тверская область

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тверская область, сво