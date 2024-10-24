https://ria.ru/20241024/obvinenie-1979812860.html
В Ростовской области предъявили обвинение фигуранту дела о рабском труде
В Ростовской области предъявили обвинение фигуранту дела о рабском труде - РИА Новости, 24.10.2024
В Ростовской области предъявили обвинение фигуранту дела о рабском труде
Следователи предъявили обвинение жителю Азова Ростовской области, задержанному по делу об использовании рабского труда на ферме, сообщает СУСК России по... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:44
2024-10-24T14:44
2024-10-24T14:44
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жителю Азова Ростовской области, задержанному по делу об использовании рабского труда на ферме, сообщает СУСК России по региону. Ранее в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что жителей Ростовской области незаконно удерживают и используют их труд на одной из ферм Аксайского района. Ежедневно они вынуждены были бесплатно выполнять тяжелые работы на сельхозполях. Было возбуждено уголовное дело, задержан подозреваемый. По информации следствия, в ходе очных ставок, проведенных следователем, потерпевшие указали на задержанного как на "лицо, причастное к совершению преступления". "В настоящее время ему предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Также правоохранители устанавливают пострадавших от действий фигуранта.
https://ria.ru/20240719/delo-1960791989.html
https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
В Ростовской области предъявили обвинение фигуранту дела о рабском труде
Фигуранту дела об использовании рабского труда под Ростовом предъявили обвинение