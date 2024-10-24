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Источник: ВСУ нанесли около 60 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 24.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/obstrel-1979734641.html
Источник: ВСУ нанесли около 60 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли около 60 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 24.10.2024
Источник: ВСУ нанесли около 60 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 57 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:07
2024-10-24T10:07
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 24 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 57 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 38 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 12 населенных пунктов области", - сказал источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Таврийск, Корсунка, Днепряны, Новые Лагеря, Масловка, Райское, Пролетарка, Новая Маячка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Каховка.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли около 60 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 57 ударов по левобережью Днепра Херсонской области за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 24 окт - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 57 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 12 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 38 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы ночью. Всего под огонь попали 12 населенных пунктов области", - сказал источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Таврийск, Корсунка, Днепряны, Новые Лагеря, Масловка, Райское, Пролетарка, Новая Маячка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Каховка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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