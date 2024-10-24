https://ria.ru/20241024/obstrel-1979696350.html
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.10.2024
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 67 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:03
2024-10-24T01:03
2024-10-24T01:03
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украина
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 67 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Двадцать две вооруженных атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать два обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили 67 различных боеприпасов. По данным представительства, поступили сведения о ранении одного мирного жителя. За предыдущие сутки были зафиксированы 28 обстрелов.
https://ria.ru/20241023/obstrel-1979527350.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки выпустили 67 боеприпасов по территории ДНР