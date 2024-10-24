Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:03 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/obstrel-1979696350.html
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.10.2024
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 67 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T01:03
2024-10-24T01:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 67 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Двадцать две вооруженных атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать два обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили 67 различных боеприпасов. По данным представительства, поступили сведения о ранении одного мирного жителя. За предыдущие сутки были зафиксированы 28 обстрелов.
https://ria.ru/20241023/obstrel-1979527350.html
https://ria.ru/20241023/vsu-1979679606.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки выпустили 67 боеприпасов по территории ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 67 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Двадцать две вооруженных атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двадцать два обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Вчера, 12:23
Сообщается, что всего за сутки ВСУ выпустили 67 различных боеприпасов.
По данным представительства, поступили сведения о ранении одного мирного жителя.
За предыдущие сутки были зафиксированы 28 обстрелов.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
При атаке дрона ВСУ на белгородский поселок пострадал мирный житель
Вчера, 21:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала