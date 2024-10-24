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В Нидерландах выступили против поставок Украине дальнобойного оружия - РИА Новости, 24.10.2024
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15:49 24.10.2024 (обновлено: 18:03 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/niderlandy-1979833198.html
В Нидерландах выступили против поставок Украине дальнобойного оружия
В Нидерландах выступили против поставок Украине дальнобойного оружия - РИА Новости, 24.10.2024
В Нидерландах выступили против поставок Украине дальнобойного оружия
Западные страны, в том числе Нидерланды, не должны поставлять Украине дальнобойное оружие и разрешать его использование, заявил РИА Новости бывший член... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T15:49
2024-10-24T18:03
в мире
россия
украина
нидерланды
владимир зеленский
джо байден
сергей лавров
нато
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ГААГА, 24 окт - РИА Новости. Западные страны, в том числе Нидерланды, не должны поставлять Украине дальнобойное оружие и разрешать его использование, заявил РИА Новости бывший член парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. На минувшей неделе Владимир Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Президент США Джо Байден заявил, что в американской администрации на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений против РФ. "Я думаю, что Нидерланды не должны поставлять Украине дальнобойное оружие или разрешать ей использовать такое оружие. Потому что это не положит конец вражде или прекращению огня и не приведет к переговорному процессу, который необходим для завершения конфликта", - считает бывший депутат. Ван Боммел также назвал "плохой идеей" то, что кабмин Нидерландов ранее поставил Киеву истребители F-16. "Это не имеет никакого вклада или значения для дипломатического процесса, который в конечном итоге нам понадобится для прекращения конфликта между Россией и Украиной", - отметил он. Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Гаага уже поставила Киеву первую партию из 24 обещанных F-16. Он заявил, что Нидерланды разрешают Украине использовать поставленные ими истребители для самообороны, в том числе для ударов по военным целям на территории России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978540083.html
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972454254.html
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в мире, россия, украина, нидерланды, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Россия, Украина, Нидерланды, Владимир Зеленский, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, F-16
В Нидерландах выступили против поставок Украине дальнобойного оружия

Экс-депутат Нидерландов: Запад не должен поставлять Украине дальнобойное оружие

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonБаллистическая ракета ATACMS
Баллистическая ракета ATACMS - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Баллистическая ракета ATACMS . Архивное фото
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ГААГА, 24 окт - РИА Новости. Западные страны, в том числе Нидерланды, не должны поставлять Украине дальнобойное оружие и разрешать его использование, заявил РИА Новости бывший член парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
На минувшей неделе Владимир Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Зеленский просит Запад дать дальнобойные ракеты без разрешения их применять
17 октября, 15:54
Президент США Джо Байден заявил, что в американской администрации на сегодняшний день нет консенсуса по вопросу применения Украиной дальнобойных вооружений против РФ.
"Я думаю, что Нидерланды не должны поставлять Украине дальнобойное оружие или разрешать ей использовать такое оружие. Потому что это не положит конец вражде или прекращению огня и не приведет к переговорному процессу, который необходим для завершения конфликта", - считает бывший депутат.
Ван Боммел также назвал "плохой идеей" то, что кабмин Нидерландов ранее поставил Киеву истребители F-16.
"Это не имеет никакого вклада или значения для дипломатического процесса, который в конечном итоге нам понадобится для прекращения конфликта между Россией и Украиной", - отметил он.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Писториус высказался о применении Киевом дальнобойного оружия против России
13 сентября, 10:57
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Гаага уже поставила Киеву первую партию из 24 обещанных F-16. Он заявил, что Нидерланды разрешают Украине использовать поставленные ими истребители для самообороны, в том числе для ударов по военным целям на территории России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В США нет консенсуса по дальнобойному оружию для Украины, заявил Байден
18 октября, 22:14
 
В миреРоссияУкраинаНидерландыВладимир ЗеленскийДжо БайденСергей ЛавровНАТОF-16
 
 
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